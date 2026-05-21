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金管會拍板 國外成分證券ETF期貨及選擇權採三階段漲跌幅機制

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今拍板國外成分證券ETF期貨及選擇權採三階段漲跌幅機制。 圖／本報資料照片
金管會今拍板國外成分證券ETF期貨及選擇權採三階段漲跌幅機制。 圖／本報資料照片

金管會今日指出，為兼顧期貨市場價格反應效率及市場穩定，已指示期交所規劃將國外成分證券ETF期貨及選擇權，由現行單一階段±15%漲跌幅限制，改採三階段漲跌幅機制，並預計今年7月6日起實施。

金管會說明，採取三階段漲跌幅機制的新措施，主要考量我國證券市場國外成分證券ETF無漲跌幅限制，遇國外市場休市或國際金融市場大幅波動、重大突發事件時，其價格可能有較大波動，且期貨市場交易時間較證券市場早，於標的ETF尚未開盤前，國外成分證券ETF期貨及選擇權價格可能出現短時間過度反應，而且現行ETF期貨設有±15%漲跌幅限制，仍可能發生異常價格波動情事，才規劃導入三階段漲跌幅機制，以強化交易面風險控管。

目前國外的股票型ETF主要包括了14檔期貨及5檔選擇權，債券型ETF則有9檔期貨、1檔選擇權。未來的三階段機制，將為國外債券類ETF期貨及選擇權採±5%、±10%及±15%三階段漲跌幅限制；國外股權類ETF期貨及選擇權採±7%、±10%及±15%三階段漲跌幅限制。

金管會也說明，相關商品觸及第一階段或第二階段漲跌幅限制時，將進入5分鐘冷卻時間，冷卻時間內仍可於原漲跌幅限制內交易；冷卻時間結束後，再放寬至下一階段漲跌幅限制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

選擇權 金管會

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