資訊再無時間差 永豐金證券大戶投APP追擊5檔主動式ETF持股變化

台灣資產管理規模瞄準六年後要倍增到60兆元，永豐金證券打造更有效率的AI智能投資工具，助國人輕鬆邁向無壓力退休之路。其自建的投資APP「大戶投APP」讓投資人追擊潛力股更輕鬆，即日起推出「主動式ETF進出個股」日日追蹤功能，首波以5檔當紅主動式ETF為起點。

並搭配既有的日日追蹤多種條件個股智能服務，登入大戶投APP即可以自主完成追蹤當紅籌碼操作，滿足投資人便捷、效率、數位化三種需求。

此功能首波追蹤00981A、00992A、00993A、00982A、00403A共5檔主動式ETF，截至5月18日為止，今年績效表現遠勝大盤報酬率（38%）。據永豐金證券內部數據，該功能上線首周使用人數即呈現爆發性成長，成為近期大戶投APP中最受關注的選股神器。為提升選股體驗，永豐金證券將於5月底將「AI幫你顧」全新升級為「策略選股」，未來從大戶投PP下方「選股」的「快捷功能」清單就能找到，日日輕鬆追擊主動式ETF進出個股。

永豐金證券將原本只屬於法人的選股與進出動態移至投資人端，透過大戶投APP「主動式ETF進出動態」選股追蹤功能，協助用戶即時理解專業經理人的操盤邏輯，強化投資判斷品質，進一步將券商角色由交易平台，升級為投資決策支援平台。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。