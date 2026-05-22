快訊

高雄色警官邀女警開房間記2大過免職 前後任分局長連坐罰被懲處

00403A貸款40萬買？網見「3.5％利率＋短線操作」全傻眼：根本槓桿賭博

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友計劃貸款40萬元投入主動式ETF「00403A」，引發網友熱議。雖然該網友認為現階段是短線操作的好時機，但多數人認為「借錢做短線」風險過高，並質疑選擇該標的的合理性。 法新社
一名網友計劃貸款40萬元投入主動式ETF「00403A」，引發網友熱議。雖然該網友認為現階段是短線操作的好時機，但多數人認為「借錢做短線」風險過高，並質疑選擇該標的的合理性。 法新社

貸款投資適當嗎？一名網友在Dcard股票板發文表示，打算申辦最高40萬元的「私房錢貸款」，目前預計先動用20萬元投入主動式ETF「00403A」，想趁近期台股回檔、ETF跌破發行價時進場做短線價差，並強調每月利息約500至600元、「1千元以內還能接受」，希望「賺了就跑」。文章曝光後，引發大批網友熱議，不少人對「貸款做短線」的操作直呼太危險。

原PO同時附上貸款廣告截圖，內容顯示貸款利率3.5%起、額度2萬至40萬元、免手續費，並主打「動用1萬元每日僅1元起」。原PO認為，目前00403A股價約9.66元，已跌破發行價，加上近期台股回檔，似乎是進場好時機，因此發文詢問大家意見。

不過，多數網友看到後，第一反應不是討論ETF，而是對「借錢做短線」感到震驚。「人家貸款買股是放中長期，你拿去做短線？」、「人生只有一次，要拼一點，乾脆直接融資好了」等留言充滿反諷意味，也有人直言，「投資金額不大還開槓桿，其實風險很高」。

另一派網友則將焦點放在標的本身，質疑為何選擇00403A。有法律研究所學生留言指出，「破發代表市場信心不足，就算未來翻身也未必會是主流標的」，認為與其貸款買00403A，不如考慮0050、00981A，甚至槓桿型的00631L。也有人認為，00403A目前還在建倉期，短線未必有明顯優勢。

針對貸款條件本身，也有不少人認為3.5%的利率並不低。「借這麼少還3.5%其實不划算」、「如果只是想操作股票，直接信貸可能還比較單純」。但也有少數人認為，以目前市場環境來看，3.5%不算太差，「如果真的能穩定賺價差，利息還能接受」。

此外，部分網友則呈現典型股市情緒，有人喊「今天又起飛了，不等人」，也有人簡短留言「會贏喔」、「買吧」，帶有濃厚市場FOMO氛圍。整體討論中，支持者明顯偏少，多數人仍傾向保守看待「借貸投資＋短線交易」的組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 00403A主動統一升級50

延伸閱讀

00403A會成下一個00940？網投票戰翻：兩個根本不能直接比較

00403A盤中強勢摸到10元大關…解除破發危機！爆20.8萬張巨量上演大復仇

這麼巧？0至18歲月領5000元…麗嬰房（2911）狂飆第4根漲停！2底氣：少子化津貼僅配角

爸爸拿女兒帳戶當沖、擅自賣0050、0056！網勸鎖帳戶避免信用破產

相關新聞

00403A貸款40萬買？網見「3.5％利率＋短線操作」全傻眼：根本槓桿賭博

貸款投資適當嗎？一名網友在Dcard股票板發文表示，打算申辦最高40萬元的「私房錢貸款」，目前預計先動用20萬元投入主動式ETF「00403A」，想趁近期台股回檔、ETF跌破發行價時進場做短線價差，並強調每月利息約500至600元、「1千元以內還能接受」，希望「賺了就跑」。文章曝光後，引發大批網友熱議，不少人對「貸款做短線」的操作直呼太危險。

半年績效狠甩大盤40%！00981A勝出2大關鍵 主動、被動ETF 小資族、退休族怎麼選？

台灣ETF規模突破8.9兆元大關，「主動式ETF」提高了投資熱度是重要原因之一。其中00981A(主動統一台股增長)2025年創造逾70%高報酬，許多習慣被動追蹤指數、領取穩定報酬的投資人開始動搖是否該調整資產配置？

高含「輝」量 ETF 十強 出列

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）公布上季財報，不論營收、獲利皆雙雙優於市場預期，輝達也同步上調股東回饋、釋出強勁財測。多檔海外股票型ETF重點持股輝達逾一成，高含輝量ETF反映全球AI熱潮持續加速。

被動式海外股票商品 犀利

全球股市今（2026）年來漲勢凌厲，觀察被動式海外股票ETF近一季平均績效表現，呈現逾10%的好成績。其中，以美國二倍槓桿ETF上漲25.25%績效居冠，其次為產業類ETF15.69%，美國一般ETF也上漲9.93%。

10檔台股 ETF 創新高價 高息型搶鏡

台股昨（21）日上漲1,347點，漲點寫下史上第五大，在人氣、規模皆俱的被動ETF部分，包括復華台灣科技優息（00929）、大華優利高填息30以及元大台灣價值高息等10檔台股ETF昨天寫下收盤新高價，其中有九檔是高息ETF。至於主動ETF則在近期震盪中展現抗跌力。

全台首檔稀土商品 野村009821 6月開募

在地緣政治風險與能源轉型的浪潮下，稀土、鈾、黃金等關鍵資源各具明確需求，並在進攻、能源與避險三大面向形成完整投資架構，成為AI時代與能源轉型不可或缺的核心資產。野村稀土關鍵資源ETF（009821）將於6月1日至4日展開募集。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。