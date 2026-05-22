00403A貸款40萬買？網見「3.5％利率＋短線操作」全傻眼：根本槓桿賭博

貸款投資適當嗎？一名網友在Dcard股票板發文表示，打算申辦最高40萬元的「私房錢貸款」，目前預計先動用20萬元投入主動式ETF「00403A」，想趁近期台股回檔、ETF跌破發行價時進場做短線價差，並強調每月利息約500至600元、「1千元以內還能接受」，希望「賺了就跑」。文章曝光後，引發大批網友熱議，不少人對「貸款做短線」的操作直呼太危險。

原PO同時附上貸款廣告截圖，內容顯示貸款利率3.5%起、額度2萬至40萬元、免手續費，並主打「動用1萬元每日僅1元起」。原PO認為，目前00403A股價約9.66元，已跌破發行價，加上近期台股回檔，似乎是進場好時機，因此發文詢問大家意見。

不過，多數網友看到後，第一反應不是討論ETF，而是對「借錢做短線」感到震驚。「人家貸款買股是放中長期，你拿去做短線？」、「人生只有一次，要拼一點，乾脆直接融資好了」等留言充滿反諷意味，也有人直言，「投資金額不大還開槓桿，其實風險很高」。

另一派網友則將焦點放在標的本身，質疑為何選擇00403A。有法律研究所學生留言指出，「破發代表市場信心不足，就算未來翻身也未必會是主流標的」，認為與其貸款買00403A，不如考慮0050、00981A，甚至槓桿型的00631L。也有人認為，00403A目前還在建倉期，短線未必有明顯優勢。

針對貸款條件本身，也有不少人認為3.5%的利率並不低。「借這麼少還3.5%其實不划算」、「如果只是想操作股票，直接信貸可能還比較單純」。但也有少數人認為，以目前市場環境來看，3.5%不算太差，「如果真的能穩定賺價差，利息還能接受」。

此外，部分網友則呈現典型股市情緒，有人喊「今天又起飛了，不等人」，也有人簡短留言「會贏喔」、「買吧」，帶有濃厚市場FOMO氛圍。整體討論中，支持者明顯偏少，多數人仍傾向保守看待「借貸投資＋短線交易」的組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。