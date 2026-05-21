野村投信全台首檔稀土ETF 鎖定「稀土、鈾、黃金」新資源金三角

在全球地緣政治風險升溫與能源轉型加速的浪潮下，市場焦點正由傳統石油逐步轉向更具戰略價值的關鍵資源。從中東局勢引發的油價劇烈波動，到各國加速推動能源自主與供應鏈重組，「資源安全」已成為國家競爭力的新核心。全台獨家鎖定關鍵資源供應鏈的野村稀土關鍵資源ETF（009821），將於6月1日至6月4日展開募集，投資門檻為新台幣1.5萬元。

野村投信總經理黃宏治表示，在全球經濟與產業快速重塑的關鍵時刻，市場競爭正從傳統的能源與科技之爭，進一步延伸至「關鍵資源」的戰略布局。特別是在AI技術加速發展、能源需求持續攀升，以及地緣政治風險升高的背景下，資源的重要性日益受到關注。其中，「稀土、鈾與黃金」已逐步由傳統原物料，轉化為影響國家競爭力與產業發展的重要資產。稀土為支撐AI與高階製造不可或缺的核心材料；鈾象徵兼具穩定與低碳特性的能源選項；黃金則在金融與貨幣環境不確定性升高時，持續扮演資產配置中的重要角色。三者分別對應成長、能源與防禦需求，形塑出更具多元性的配置架構。

黃宏治指出，野村投信長期深耕主題式投資，致力於從產業結構變化中發掘潛在機會。本次推出相關ETF產品，係基於對全球資源與產業趨勢演變的持續觀察，期望提供投資人更具效率參與未來成長動能的投資工具，協助投資人在多變的市場環境前瞻布局。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文表示，根據彭博資料顯示，自2020年8月14日至2026年4月30日，以「稀土＋鈾＋黃金」組成的NYSE TIP指數累積報酬高達538.40% ，顯示三大資源在不同市場環境中具備優異的成長與防禦能力。多數台灣投資人長期偏重半導體與科技股，資產集中於「矽經濟」循環。然而，在利率、通膨與地緣政治變數增加的背景下，導入資源型資產，有助降低投組波動，同時掌握上游關鍵原料成長機會。

野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，「稀土、鈾、黃金」不僅各自具備明確的需求支撐，更在進攻、能源與避險三大面向形成完整投資架構，成為AI時代與能源轉型下不可或缺的核心資產。

稀土：AI與高端製造的隱形核心

野村稀土關鍵資源ETF經理人張怡琳表示，稀土已成為支撐AI、半導體、電動車與軍工產業的關鍵材料。例如，釹、鏑等元素廣泛應用於高效能磁鐵與馬達，而鎵、鍺等則在晶片與光電領域扮演重要角色。隨著AI資料中心建設與高效運算需求爆發，稀土需求呈現長期剛性成長。

張怡琳從供給面分析，全球稀土產業仍高度集中，過去主要由中國大陸主導，近年美國、澳洲、加拿大積極推動在地供應鏈，但產能建置周期長達十年以上，短期仍難以取代既有體系，使稀土持續維持稀缺地位。

張怡琳看好稀土價格中長期走升趨勢，特別是在電動車滲透率提升與風電設備需求強勁帶動下，高性能磁材需求將持續放大，供需缺口仍具擴張空間。

鈾：核能復興下的戰略能源

樓克望分析表示，在能源轉型與淨零碳排目標推動下，核能重新受到全球重視。核能具備穩定發電、低碳排與高效率等特性，是目前唯一能同時滿足基載電力與減碳目標的能源選項。尤其在AI產業用電需求激增背景下，全球主要經濟體均重新啟動核能政策，使鈾的重要性顯著提升。

張怡琳進一步指出，2026年核電需求持續成長，美國、歐洲與亞洲多國延長核電廠使用年限並規劃新建反應爐，帶動鈾需求明確上修。同時，由於過去十年礦商投資不足，鈾礦供應仍偏緊，預期鈾價將維持中長期上升趨勢。在能源安全與低碳結構轉型雙重驅動下，鈾已由傳統能源原料，晉升為戰略資產之一。

黃金：去美元化下的終極避險資產

樓克望表示，黃金作為歷史悠久的避險工具，黃金在當前金融環境中再度展現其重要地位。樓克望分析，在全球通膨壓力、實質利率波動與地緣政治不確定性升高之下，黃金需求持續受到支撐。2026年全球央行持續增加黃金儲備，加上去美元化趨勢逐步擴大，使黃金成為信用體系波動下的重要錨定資產。即使短期金價受到市場資金流動影響出現震盪，但黃金長期趨勢仍看多。黃金具備高度流動性與變現能力，在市場波動時可迅速轉化為現金，提供投資組合關鍵防禦功能。

張怡琳表示，野村稀土關鍵資源ETF（009821）有別於單一資源投資的高波動特性，集合稀土、鈾與黃金三大核心資產，打造更平衡的投資組合。009821依據FactSet RBICS分類系統，精準篩選真正屬於稀土、鈾與黃金產業的企業，並設立流動性與市值門檻，確保投資品質。整體投資組合包含40檔精選標的，並採均衡配置策略，三大資源各約占三分之一權重，單一個股權重上限5%，有效分散風險。ETF並設有每年兩次的再平衡機制（2月與8月），動態調整持股，維持產業代表性與競爭力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。