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全台首檔稀土ETF 野村009821將於6月1日開募

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
野村投信全台首檔稀土ETF一次鎖定「稀土、鈾、黃金」新資源金三角。記者仝澤蓉／攝影
野村投信全台首檔稀土ETF一次鎖定「稀土、鈾、黃金」新資源金三角。記者仝澤蓉／攝影

全球地緣政治風險升溫與能源轉型加速的浪潮下，市場焦點正由傳統石油逐步轉向更具戰略價值的關鍵資源。尤其中美貿易戰開打之後，稀土成為大國角力下的籌碼，野村投信推出全台首檔稀土ETF（009821） ，鎖定稀土、鈾、黃金，新資源金三角。

野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，後石油時代的資本將湧向具備稀缺性、不可替代性與戰略價值的關鍵礦產，「稀土、鈾、黃金」不僅各自具備明確的需求支撐，更在進攻、能源與避險三大面向形成完整投資架構，成為AI時代與能源轉型下不可或缺的核心資產。

野村稀土關鍵資源ETF經理人張怡琳表示，稀土已成為支撐AI、半導體、電動車與軍工產業的關鍵材料。例如，釹、鏑等元素廣泛應用於高效能磁鐵與馬達，而鎵、鍺等則在晶片與光電領域扮演重要角色。隨著AI資料中心建設與高效運算需求爆發，稀土需求呈現長期剛性成長。

張怡琳從供給面分析，全球稀土產業仍高度集中，過去主要由中國大陸主導，近年美國、澳洲、加拿大積極推動在地供應鏈，但產能建置周期長達十年以上，短期仍難以取代既有體系，使稀土持續維持稀缺地位。

張怡琳看好稀土價格中長期走升趨勢，特別是在電動車滲透率提升與風電設備需求強勁帶動下，高性能磁材需求將持續放大，供需缺口仍具擴張空間。

樓克望表示，在能源轉型與淨零碳排目標推動下，核能重新受到全球重視。核能具備穩定發電、低碳排與高效率等特性，是目前唯一能同時滿足基載電力與減碳目標的能源選項。尤其在AI產業用電需求激增背景下，全球主要經濟體均重新啟動核能政策，使鈾的重要性顯著提升。

至於黃金，樓克望表示，作為歷史悠久的避險工具，黃金在當前金融環境中再度展現其重要地位。樓克望分析，在全球通膨壓力、實質利率波動與地緣政治不確定性升高之下，黃金需求持續受到支撐。2026年全球央行持續增加黃金儲備，加上去美元化趨勢逐步擴大，使黃金成為信用體系波動下的重要錨定資產。即使短期金價受到市場資金流動影響出現震盪，但黃金長期趨勢仍看多。

009821ETF，將於6月1日至6月4日展開募集，投資門檻為新台幣1.5萬元，預計6月17日掛牌上市。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

稀土 黃金

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