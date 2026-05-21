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大華銀 ETF 00918股價創上市新高 含息報酬率衝146%
台股2026年5月高檔震盪，高股息ETF族群展現投資價值，紛創新高價。大華優利高填息30ETF（00918）在國巨*（2327）、聯電（2303）等強勢成分股帶動下，5月21日收盤價刷新2022年掛牌上市以來新高價，收在26.59元。掛牌上市以來，含息報酬率已經超過146%，長期持有的投資人資產成功翻倍。
今年以來市值型ETF表現亮眼，但高股息ETF表現也不落人後。專家指出，觀察00918主要成分股，包括被動元件龍頭國巨、半導體廠聯電等皆受惠於AI需求強勁，具進一步漲價空間，國內外法人持續上調目標價，今年以來股價分別強漲141%、137%，激勵00918股價走揚。
展望後市，大華優利高填息30ETF經理人郭修誠指出，AI趨勢持續帶動企業獲利上修，台股可望震盪中走高，投資焦點仍為AI相關族群，可留意晶圓代工、半導體設備等。另外，缺貨漲價族群，如被動元件、記憶體亦將是盤面資金關注焦點。
大華優利高填息30ETF經理人郭修誠建議，在台股高檔震盪之際，可優先選擇兼顧「高股息」與「高填息」雙重優勢的ETF，不僅能滿足現金流需求，強化資產抗震力，更能在多頭市場中共享上漲動能，達到財富長期滾存放大的效果。00918長期績效優異，掛牌以來12次除息，其中9次完成填息，高達75%的填息率，上市以來含息報酬率倍增，再次證明將填息紀錄納入指數篩選因子，讓投資人領息不只是左手換右手，而是真正的配息硬實力。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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