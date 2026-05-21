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財報亮眼 輝達報喜00990A領漲海外主動式ETF

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
21日海外主動式ETF表現。資料來源：CMoney 統計至5/21
21日海外主動式ETF表現。資料來源：CMoney 統計至5/21

美國科技巨頭財報亮眼，AI領頭羊輝達（NVIDIA）最新財報再創歷史新高，大幅降低市場對AI需求失速疑慮，激勵美股強勢反彈。21日台股海外主動式ETF接棒續漲，七檔全數走揚，其中由主動元大AI新經濟（00990A）以逾6%領漲，再次印證AI浪潮下的巨大投資機會。

觀察今日海外主動式ETF表現，由00990A以逾6%領漲，其次為主動統一全球創新（00988A） 、主動群益美國增長（00997A）漲幅5.27%、4.23%，接續則由主動中信ARK創新（00983A）、主動摩根美國科技（00989A）、主動台新龍頭成長（00986A）、主動復華金融（00998A）漲幅為1.79%~2.68%不等。

法人分析，近期全球AI產業再次迎來關鍵催化劑，科技巨頭不僅營收與獲利超乎預期，更釋放出資本支出持續擴大的強烈訊號。領頭羊輝達營收創高，第2季財測更上看910億美元，加上股利暴增24倍與新增800億美元回購計畫，直接驗證了AI產業絕非短期泡沫。

觀察今日漲勢居冠的00990A旗下成分股表現，因AI需求強勁AMD、TSEM分別前一日狂漲逾8%、5%，21日則由亞洲股市接棒，台達電狂漲逾6%、日本KIOXIA直飆逾7%，多國強勢股連袂噴出，帶動00990A績效一枝獨秀的關鍵引擎。

主動元大AI新經濟研究團隊表示，從產業趨勢來看，「硬體軍備競賽」持續熱絡，雲端算力與半導體基礎建設需求強勁，相關供應鏈也持續受惠，而海外主題式ETF在主動彈性操作下，可以優先發掘強勢股，提前卡位高成長潛力企業，協助投資人參與AI長線紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

輝達

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