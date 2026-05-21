輝達財報一人救半導體全村！半導體ETF零股人數翻倍 小資買氣異軍突起

AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）財報優異，第1季營收創816億美元新高，季增20%、年增85%，再度改寫AI晶片需求天花板，其中，核心數據中心業務表現強勁，仍是公司獲利成長引擎，顯示輝達在Blackwell、AI推理、網路互連與AI工廠建置需求同步放大。並宣布800億美元庫藏股計劃，代表輝達的AI資本支出仍未降溫。

投信法人表示，輝達最新財報表現搶眼，有利於台股後市表現，預料第2季台股將由台積電、AI伺服器、半導體設備與高價電子股領軍，繼續撐盤上攻，唯台股若漲勢衝高，個股波動率大增，除擇優選股布局外，若手上資金不足的投資人，亦可考慮選擇AI、半導體等相關主題ETF參與台股攻勢。

ETF理財達人表示，輝達AI支出續增，顯示AI基建需求仍旺，半導體晶片及AI伺服器供應鏈業績成長可期；另外，三星（Samsung）罷工警報解除，記憶體供應鏈也鬆口氣，股價有望維持強勢，整體來看，涵蓋半導體上中下游類股的半導體ETF，仍是科技股最強主線，中長期持有半導體ETF，將全面掌握AI產業鏈最強核心，是台股進入AI黃金十年內，鎖住高成長的最佳賽道，吸引今年不少ETF零股族改投入半導體ETF懷抱。

根據集保結算所統計，截至5月15日止，半導體ETF今年總受益人數大增，表現最好的是台新IC設計（00947），總受益人數增幅翻倍，達近109%、持有一張以下的零股人數，也勁揚約171%；新光臺灣半導體30（00904），同樣吸引小資青睞，一張以下人數成長率亦破百，增幅約120%。

至於其他熱門的半導體ETF，包括群益半導體收益（00927）、中信關鍵半導體（0089）兩檔，今年來的小資人數也大幅成長，顯示這波台股攻克4萬點後，半導體高價千金股像台積電、聯發科與重量級記憶體強勢領軍，帶動半導體股整體表現強勁，小資族透過零股布局半導體ETF，亦能參與半導體波段漲勢。

新光臺灣半導體30ETF經理人黃鈺民表示，輝達公布的財報超乎市場預期，顯示AI基礎建設的需求依舊旺盛，半導體中長期產業趨勢仍具支撐，台股第2季熱門族群表現，半導體與AI供應鏈將是盤面焦點，預料這波大盤表現，若能順利突破月線向上，後市仍有機會再度挑戰歷史新高。

黃鈺民認為，台股6月Computex展即將來臨，包括輝達執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰將來台演說，眾多科技重量級人士登台，有助於半導體股成為台股人氣焦點，建議投資人操作上，可保持適度資金彈性，可分批布局半導體、AI權值股，其中，台積電及先進製程／封裝、高速傳輸（含光傳輸）、記憶體，都是值得長線追蹤族群，小資族亦可透過定期定額，或分批存零股布局半導體相關ETF，也能完整掌握半導體或IC設計利基族群的股價有「基」之彈。

台新投信建議，台積電5月技術論壇印證全球AI需求強勁，使台積電擴產動作轉趨積極，加上輝達財報優異，加持由AI引爆的半導體基建紅利期，仍將持續紅紅火火，投資人如果看好AI長線大勢，想掌握台股步上AI黃金10年的投資機遇，目前值得選擇半導體主題ETF，作中長期參與AI紅利首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。