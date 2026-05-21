00403A破發後強勢衝回發行價！00981A單日飆近6％…棒棒：市場永遠難以預測

市場，永遠比你想的還要瘋！

主動統一升級50（00403A）破發了三天後， 直接衝回發行價！

主動復華未來50（00991A）和主動統一台股增長（00981A）更是直接飆高音，吃了大補丸！

看一下個人手上持有的這幾檔主動型ETF，經歷了三天的慘綠後，今天反彈真的是集體開外掛：

00403A 主動統一升級50：10.01 （+3.62%） 00991A 主動復華未來50：17.92 （+5.85%） 00981A 主動統一台股增長：28.86 （+5.99%） 00985A 主動野村台灣50：20.85（+3.47%）

前兩天都有小補00403A和00991A，幫老媽補了00981A，都是按照紀律進場，畢竟股市4萬點是高位階，長期投資要隨時保持後發子彈充足。

這真的再次驗證了投資市場的黃金定律：「市場永遠難以預測！」

你以為它要盤整，它直接噴給你跨；你還在猶豫要不要加碼，股價就一去不回頭了。

主動型基金厲害的時候，超額報酬真的很有感，但這大起大落的心跳感，心臟真的要夠大顆。

有人說，今天是逃命波 ? 你覺得呢 ?

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