00918飆26.59元創歷史新高…國巨、聯電強漲助攻！上市以來含息報酬率衝146％

台股5月高檔震盪，高股息ETF族群展現投資價值，紛創新高價...大華優利高填息30（00918）在國巨（2327）、聯電（2303）等強勢成分股帶動下，今日收盤刷新2022年掛牌上市以來新高價，收在26.59元。

掛牌上市以來，含息報酬率已經超過146%（截至2026/5/21），讓長期持有的投資人資產成功翻倍。

今年以來市值型ETF表現亮眼，但高股息ETF表現也不落人後。專家指出，觀察00918主要成分股，包括被動元件龍頭國巨、半導體廠聯電等皆受惠於AI需求強勁，具進一步漲價空間，國內外法人持續上調目標價，今年以來股價分別強漲141%、137%（截至2026/5/21），激勵00918股價走揚。

展望後市，00918經理人郭修誠指出，AI趨勢持續帶動企業獲利上修，台股可望震盪中走高，投資焦點仍為AI相關族群，可留意晶圓代工、半導體設備等。另外，缺貨漲價族群，如被動元件、記憶體亦將是盤面資金關注焦點。

00918經理人郭修誠建議，在台股高檔震盪之際，可優先選擇兼顧「高股息」與「高填息」雙重優勢的ETF，不僅能滿足現金流需求，強化資產抗震力，更能在多頭市場中共享上漲動能，達到財富長期滾存放大的效果。

00918長期績效優異，掛牌以來12次除息，其中9次完成填息，高達75%的填息率，上市以來含息報酬率倍增，再次證明將填息紀錄納入指數篩選因子，讓投資人領息不只是左手換右手，而是真正的配息硬實力。

00918即將於5月底評價，6月2日前將公告最新配息，值得關注。

00918十大持股今年以來績效表現

股票代號 股票名稱 佔00918之權重(%) 今年以來報酬% 2327 國巨* 9.11 141.67 2303 聯電 8.3 137.07 2603 長榮 8.09 11.42 2891 中信金 5.85 14.39 2382 廣達 4.74 13.03 2357 華碩 4.53 19.48 2882 國泰金 4.53 3.86 2618 長榮航 4.45 -3.43 2887 台新新光金 4.35 16.91 2881 富邦金 4.24 0

資料來源：CMONEY，報酬統計截至2026/05/21，權重截至2026/05/20

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