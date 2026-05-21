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00918飆26.59元創歷史新高…國巨、聯電強漲助攻！上市以來含息報酬率衝146％

聯合新聞網／ 綜合報導
00918在成分股國巨與聯電強漲助攻下，今日收盤飆上歷史新高價26.59元，上市以來含息報酬率達146%成功讓資產翻倍。中央社
00918在成分股國巨與聯電強漲助攻下，今日收盤飆上歷史新高價26.59元，上市以來含息報酬率達146%成功讓資產翻倍。中央社

台股5月高檔震盪，高股息ETF族群展現投資價值，紛創新高價...大華優利高填息30（00918）在國巨（2327）、聯電（2303）等強勢成分股帶動下，今日收盤刷新2022年掛牌上市以來新高價，收在26.59元。

掛牌上市以來，含息報酬率已經超過146%（截至2026/5/21），讓長期持有的投資人資產成功翻倍。

今年以來市值型ETF表現亮眼，但高股息ETF表現也不落人後。專家指出，觀察00918主要成分股，包括被動元件龍頭國巨、半導體廠聯電等皆受惠於AI需求強勁，具進一步漲價空間，國內外法人持續上調目標價，今年以來股價分別強漲141%、137%（截至2026/5/21），激勵00918股價走揚。

展望後市，00918經理人郭修誠指出，AI趨勢持續帶動企業獲利上修，台股可望震盪中走高，投資焦點仍為AI相關族群，可留意晶圓代工、半導體設備等。另外，缺貨漲價族群，如被動元件、記憶體亦將是盤面資金關注焦點。

00918經理人郭修誠建議，在台股高檔震盪之際，可優先選擇兼顧「高股息」與「高填息」雙重優勢的ETF，不僅能滿足現金流需求，強化資產抗震力，更能在多頭市場中共享上漲動能，達到財富長期滾存放大的效果。

00918長期績效優異，掛牌以來12次除息，其中9次完成填息，高達75%的填息率，上市以來含息報酬率倍增，再次證明將填息紀錄納入指數篩選因子，讓投資人領息不只是左手換右手，而是真正的配息硬實力。

00918即將於5月底評價，6月2日前將公告最新配息，值得關注。

00918十大持股今年以來績效表現

股票代號股票名稱佔00918之權重(%)今年以來報酬%
2327國巨*9.11141.67
2303聯電8.3137.07
2603長榮8.0911.42
2891中信金5.8514.39
2382廣達4.7413.03
2357華碩4.5319.48
2882國泰金4.533.86
2618長榮航4.45-3.43
2887台新新光金4.3516.91
2881富邦金4.240

資料來源：CMONEY，報酬統計截至2026/05/21，權重截至2026/05/20

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息 國巨 台股

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