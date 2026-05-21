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009810含輝量達13.01％掌握龍頭優勢！科技與能源盈餘上修…結構性成長動能無虞

聯合新聞網／ 綜合報導
009810經理人指出AI投資支出帶動標普500盈餘展望上修，在持有13.01%輝達的優勢下，獲利能見度與基本面韌性將支撐資產結構性成長。圖／聯合報系資料庫
009810經理人指出AI投資支出帶動標普500盈餘展望上修，在持有13.01%輝達的優勢下，獲利能見度與基本面韌性將支撐資產結構性成長。圖／聯合報系資料庫

AI晶片龍頭輝達公布上季財報，不論營收、獲利皆雙雙優於市場預期，輝達也同步上調股東回饋、釋出強勁財測，反映出全球AI熱潮持續加速。玉山投信指出，輝達執行長黃仁勳表示代理式AI時代已經到來，AI工廠的建設正在「以驚人的速度加速」，在成長性持續看升之下，輝達為不少海外股票型ETF的重點持股。

根據統計，目前持有輝達前10高的ETF包括玉山全球藍籌100（009810）、富邦未來車（00895）、元大納斯達克精選（009820）、中信美國創新科技（009801）等，持股比重從13%至18.5%不等，也可看出輝達在美股投資上的重要性。

持有輝達前10高ETF

ETF代碼ETF名稱輝達持股比例
00895富邦未來車18.53%
009820元大納斯達克精選17.94%
009801中信美國創新科技17.91%
009815大華美國MAG7+15.84%
00980T平衡凱基美國TOP15.51%
009807台新標普科技精選14.83%
00893國泰智能電動車14.45%
00924復華S&P500成長14.41%
009813貝萊德標普卓越5013.89%
009810玉山全球藍籌10013.01%

資料來源：Lipper，2026/05/20。

009810經理人黃相慈指出，標普500指數在2026與2027年EPS預估值，自2月底以來上調約4%，而盈餘展望上修的重點產業，主要集中於能源與科技兩大類股，顯示整體企業獲利對油價波動的敏感度相對有限，並持續受惠於AI投資支出所帶動的結構性成長動能，為本波行情提供健康的基本面支撐。

黃相慈認為，市場對地緣政治與油價波動所帶來的估值壓力逐步淡化，雖然近期有短暫上升跡象，不過市場投資焦點重新回歸企業財報與管理層指引所展現的基本面韌性。隨著科技與AI相關企業盈餘持續釋出實質成長動能，市場風險偏好明顯回升，資金亦重新配置至具備獲利能見度與成長潛力的產業。

針對輝達財報對市場帶來的意義，玉山全球新供應鏈基金經理人常李奕翰分析，輝達財報持續高速成長，反映出人工智慧已進入「代理型 AI」時代，應用端使用量暴增，顯示AI已從概念走向大規模落地，需求具持續性，而輝達是唯一能在所有雲端與前沿模型中運行的平台，除了Blackwell晶片需求強勁，也推出新的Vera Rubin平台，進一步鞏固技術領先。

常李奕翰進一步說明，輝達具有供給面技術壟斷優勢，其在AI晶片與平台的獨占性地位，使輝達成為「AI基礎設施型投資標的」，類似過往微軟Windows或Intel的CPU地位，而且輝達在高速成長的同時，兼顧回購加上股利的股東回饋，大幅降低企業只成長不獲利的疑慮，進而形成正向循環。

隨著雲端業務的高速成長，常李奕翰認為，證明了龍頭企業的AI投資已經開始回收，市場逐步擺脫泡沫化質疑，輝達的基本面與成長性無虞；至於市場目前較為擔心輝達有地緣政治與競爭挑戰，但事實上，輝達在展望中並未納入中國市場，反而為未來保留了潛在的成長空間，再加上市場對資本支出的反應過度敏感，也使短期震盪成為逢低進場、布局長線投資的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009810玉山全球藍籌100 00895富邦未來車 009820元大納斯達克精選 009801中信美國創新科技 ETF

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