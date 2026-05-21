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非人人都撐得住高波動！「0056搭00984B」互補心法…股票債券強強聯手

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
季配息的0056可搭配月配息的00984B債券ETF，利用全球A級公司債約5.9%以上的年化配息率填補空窗期；此舉能達到股票負責成長、債券穩定現金流的互補效果，讓月月領息更平均。記者杜建重／攝影
季配息的0056可搭配月配息的00984B債券ETF，利用全球A級公司債約5.9%以上的年化配息率填補空窗期；此舉能達到股票負責成長、債券穩定現金流的互補效果，讓月月領息更平均。記者杜建重／攝影

想每個月都有配息？其實可以這樣配

今年市值型ETF的表現真的很好。很多人都在討論報酬率、誰漲最多。

但我發現一件事...不是每個人投資，是為了追求最高報酬。有一群人，更在意的是：「每個月都有錢進來」的那種穩定感。畢竟，高報酬的背後，通常就是高波動。不是每個人都撐得住。

如果你是習慣領配息的人，就會遇到一個問題：

現金流「不平均」

像很多台股高股息ETF；如：元大高股息（0056）是季配息。也就是三個月領一次。領到的那個月很有感，但中間那兩個月，其實是沒有現金流的。

所以有些人會開始思考： 能不能讓現金流變得更平均？ 讓自己變成「每個月都有一點收入進來」

這時候，配置就很重要。

很多人一開始只靠股票配息， 但其實股票的股息，本來就會波動。反而是債券，在發行的時候，票息大致就已經決定，整體穩定性會高很多（當然，美債還是會有匯率波動，這點還是要留意）。

那債券要怎麼挑？其實也很直覺：

公債：安全性高，但配息通常比較低

公司債：配息比較好，但要注意信用風險

如果希望在「配息」跟「風險」之間取得平衡，那「A級公司債」會是一個相對折衷的選擇。

因為它是由體質比較穩健的大型企業發行，違約風險相對低，同時又比公債多一點收益。

所以我自己在看配置的時候，會比較傾向這樣的概念：股票負責成長，債券負責穩定現金流

像是原本有0056這種季配息ETF的人，如果希望現金流更平均，有些人就會搭配「月配息」的債券ETF，例如大華優利美A債15（00984B）這類，主要投資全球A級公司債，特別篩選出「高票息」的債券，這幾個月的年化配息率，約5.9%以上，是A級債券配息排名最前的 （債券配息多寡，每個月可能會變動，資訊僅供參考）。

這樣做的好處是：

原本三個月領一次 → 變成每個月都有現金流

股票波動大 → 債券幫你稍微穩住

現金流變穩 → 心情也比較不會跟著市場起伏

這段時間和很多粉絲聊天，讓我越來越有感：投資真的不是只有「報酬率」這一條路。

有人想追成長，但也有人，只是希望每個月能穩穩有一筆錢進來。

也因為你們的分享，讓我更理解不同階段、不同需求的投資方式，也會再回頭看看，有沒有更適合大家的配置。很謝謝你們願意一起討論，這些對話，也在慢慢改變我看投資的角度。

◎感謝 辣媽聊財經 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00984B大華優利美A債15 ETF 月配息 現金流

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