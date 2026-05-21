成長津貼每月5,000元全投0050！年化8％18年滾出268萬…夏綠蒂：錢的意義是買到自由

新聞看到政府宣布提供0到18歲成長津貼，每人每月5,000元。

還不知道怎麼發放，所以簡單一點計算：

每月5,000元全部投入0050，一年就是6萬元。以年化報酬率8%計算，從出生開始每年定期定額到18歲...

小孩畢業的時候，帳戶裡大概有268萬元。

268萬可以做什麼？

不用急著找工作、不用為了薪水將就一份不喜歡的工作、可以去旅行一年、可以創業試試看、可以花時間搞清楚自己真正想要什麼。

我自己現在每年也會幫小孩存5萬元進去，也是希望他長大之後，人生還有餘裕去體驗那些不能用錢衡量的事情，不用一畢業就急著為五斗米折腰。

錢的意義不是財富本身，是它能買到的自由

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