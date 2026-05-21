國巨飆天價了還可以買？分析師：看看這些主動式ETF怎麼買…

台股在連跌4天，跌掉1,730點之後反彈大漲，21日開高走高，盤中大漲逾1,500點，被動元件股仍是盤面強漲指標，國巨*（2327）今年來翻倍漲，寫下分割後新高價，投資人關心，到底還可以布局那些族群？證券分析師認為，除可以先看看在台股下跌過程中， 主動式ETF買了什麼？另外，IC設計、被動元件、ABF、智慧眼鏡等也都值得關注。

台股連日走跌，連520當天都是下跌的表現，不過，21日止跌反彈，大盤指數開高走高，早盤以40,263.18點開出，一度拉升至41,602.95點，上漲1,582.13點，盤面上被動元件、IC 設計、ABF等族群表現強勢，聯發科（2454）解禁出關衝上漲停3,550元鎖死，國巨*飆上漲停572元， 寫分割後天價，大立光（3008）衝上3,520元漲停，欣興（3037）一度衝上904元，盤中漲幅逾9%。

上市櫃被動元件股由龍頭國巨*漲停領軍，華新科（2492）、凱美（2375）、大毅（2478）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）、華容（5328）、信昌電（6173）、蜜望實（8043）盤中都高燈漲停；智慧眼鏡的大立光、今國光（6209）、信錦（1582）等也亮燈漲停；ABF的欣興大漲逾9%， 景碩（3189）亮燈漲停，南電（8046）也大漲。

台股止跌大漲，到底盤面上的強勢股還可不可以追？或者有那些值得布局的標的可以留意？證券分析師張陳浩表示，可以先看看在台股下跌過程中，主動式ETF大買那些個股？以規模前5名的主動式ETF近期買股標的來看，在台股壓回時一致性看好而大買的有欣興、聯電（2303）、國巨*、台表科（6278）。

張陳浩認為，除了獲主動式ETF買盤關照的個股可以留意之外，還看好被動元件，張陳浩表示，被動元件包括電容、電阻、電感等各產品價格都上漲，尤其是AI使用最高的MLCC更值得留意，國巨*、華新科、禾伸堂、信昌電、蜜望實、凱美（2375）等可以關注。

美系外資給予ABF 載板正向展望，欣興維持買進，目標價上修至1,225元；南電維持買進，目標價上修至1,275元，張陳浩指出，ABF可以關注欣興、景碩、南電及同欣電（6271）；另外，智慧眼鏡可關注大立光、今國光、信錦；IC設計可留意聯發科、創意（3443）、世芯-KY（3661）；還有就是具有轉型題材的群創（3481），也值得關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。