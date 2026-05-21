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0至18歲每月5000元成長津貼…共108萬怎放大？詹璇依：0050指數投資變784萬

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
詹璇依試算將0至18歲成長津貼定期定額投入指數型商品，靠著台股過往10年亮眼的年化報酬率與複利威力，能讓108萬本金滾大至784萬元，打造屬於孩子的富一代。記者曾吉松／攝影
詹璇依試算將0至18歲成長津貼定期定額投入指數型商品，靠著台股過往10年亮眼的年化報酬率與複利威力，能讓108萬本金滾大至784萬元，打造屬於孩子的富一代。記者曾吉松／攝影

針對政府最新宣布的少子化對策，預計發放0至18歲每人每月5000元的「成長津貼」政策，財經主持人詹璇依在其影音內容中，特別向全台灣的爸爸媽媽喊話並提出理財建議。

詹璇依指出，若以新生兒到18歲「滿打滿算」，每個小孩總共可以領到新台幣108萬元的津貼本金...

她強調，家長現在不應該再對孩子說「爸爸媽媽幫你把這筆錢存下來」，而是要轉變觀念為「爸爸媽媽幫你把這筆錢放大」。

詹璇依在內容中進行實質試算，假設家長從小孩出生0歲開始到18歲，完整計算這18年的時間，將每個月領到的5000元津貼採取極其簡單的投資策略，也就是直接投入追蹤台股大盤的指數型商品，讓這筆資金跟著台灣的整體經濟與大盤一同成長。

她引用歷史數據說明，過去10年台股大盤的平均年化報酬率大約落在21%左右，若以此報酬率為基礎，在這18年期間堅持每月定期定額投入、並且將收到的配息持續再投入進行複利滾存

經過複利效果放大後...

原本108萬元的育兒本金，在18年後預期將滾大變成784萬元，整體報酬率將超過驚人的670%。

如果小孩現在已經5歲了，家長同樣採取這套策略，到18歲前預期也可以累積到超過300%的報酬率，讓這筆津貼資產翻倍放大變成300多萬元

即使面對年齡更大的孩子，詹璇依也鼓勵家長千萬不要輕言放棄...假設小孩現在已經10歲了，家長同樣不該錯過，因為小孩在投資上最大的優勢就是「時間紅利」。

即使從10歲開始布局也完全來得及，在接下來8年的時間裡，依舊可以幫孩子賺到資產翻倍的報酬率。

詹璇依在結尾時感性表示，就算家長自己不是富二代，只要從現在開始幫小孩子進行長期的投資規劃，確實將政府給予的每個月5000元津貼投入資本市場，善用複利與時間的力量，也能在18年內讓孩子靠著這筆資金，成為屬於他自己的富一代。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

成長津貼 大盤 台股 指數化投資 少子化 複利

詹璇依 基金小姐姐

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