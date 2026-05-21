90億到1000億元之後 首檔不配息主動台股 ETF 問世

凱基投信2026年2月發行首檔不配息台股ETF－凱基台灣 TOP 50 ETF（009816），從開募期間的90億元規模，掛牌上市僅三個月規模即突破新台幣1,040億、收益人數達72.9萬人，成為今年台股市場高度矚目的ETF產品。凱基投信創新產品布局，率先申請發行首檔不配息主動台股ETF-凱基台灣主動式ETF（00407A），並已於5月18日正式獲准募集，這更加完備凱基投信的產品線，提供投資人更多元的選擇。

環顧目前市場上，包含已發行、正在募集，及獲准即將募集的20檔主動台股ETF，包括三檔年配、一檔半年配、12檔季配，以及三檔月配，只有主動凱基台灣是不配息產品。凱基投信認為，不配息再投入的機制設計，將有助充分發揮時間複利滾雪球效應；因此在投資人對於不配息策略逐漸認同與需求提高的趨勢下，繼成功推出凱基台灣TOP 50上市後，再次採取不配息策略，推出主動凱基台灣，為投資人提供兼具主動選股能力與追求超額報酬機會的投資工具。

台灣加權指數於今年初首次站上3萬點，其後不到半年的時間更突破4萬點關卡，多頭格局明顯。主動凱基台灣ETF研究團隊表示，受惠AI發展火燙，市場持續上調2026年整體台股獲利成長預估，自2月底的29%調高為45%，更是偏多看好AI相關領域今年的獲利成長預估能達到49%，基本面有望支持台股續旺；投資人若想追求更好的績效表現，台股無疑是不可忽視的重點市場之一。

主動凱基台灣將透過趨勢洞察力尋找驅動世界未來三至五年趨勢的台廠供應鏈，更主動發掘股票價格與企業價值不相符的投資機會，亦將透過全球視野搜尋台灣供應鏈的投資機會，還會使用多因子模型輔助優化投資組合配置，期望透過主動選股助攻投資人追求超越大盤表現的超額報酬機會。

主動凱基台灣採用融合「基本面（Fundamental）」與「量化（Quantitative）」分析的選股策略Quantamental，讓選股邏輯兼具洞察產業研究、質化選股的「精」，及嚴謹科學機制、量化選股「準」的優勢，透過結合兩種選股策略的優點，用系統、科學的進化方式調整投資組合，運用「人機協作」的選股機制，有望更即時貼近市場變化，也有助提升投資紀律與決策效率，進而為投資人追求具潛力的長期報酬。

投資市場變化多端、資金於各產業輪動快速，要想掌握台股多頭格局，主動升維疊加時間複利的主動凱基台灣提供投資人全新選擇，透過凱基投信台股投資團隊主動管理、不配息再投入，更有機會提升長期報酬潛力。主動凱基台灣基金募集期間發行價10元，預計於6月4日至6月10日間展開募集，經理費每年0. 75%，保管費每年0.035%，首創主動台股ETF不配息機制，可望讓主動選股策略與時間複利效果充分結合，以創造更具競爭力的長期表現為追求目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。