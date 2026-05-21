00403A盤中強勢摸到10元大關…解除破發危機！爆20.8萬張巨量上演大復仇

台股今日（21日）盤中多頭氣勢如虹，在大盤報復性暴漲逾千點的資金大浪潮下，掛牌初期歷經大盤回檔的台股主動型ETF新兵主動統一升級50（00403A）也正式展開強勢大復仇。

歷經連續4天修正後，今日開盤以9.90元開出，隨即在主動調倉機制的護航與強烈買氣灌注下，股價一路上攻，最新盤中最高價已成功摸到10.00元大關，大漲3.42%，順利收復10元發行價面額，令申購套牢的股民為之振奮。

隨著淨值摸到10.00元面額，早盤短短一小時的成交量便瘋狂飆升至208,429張，突破20萬張天量大關，成交金額一舉衝破20.72億元。

主動式ETF相較於傳統被動式產品，核心優勢在於統一投信專業經理團隊能在市場巨幅波動中，進行靈活的持股動態調整。

00403A雖然在4萬點時代的結構高點「生不逢時」建倉，導致掛牌即破發，但今日其高達23.4%的晶圓代工與核心AI供應鏈配置迅速隨大盤回血，展現強大反脆弱性。

投資人面對短線破發與大盤千點震盪，在親眼見證10元發行價曙光重現後應保持理性冷靜，給予經理人合理的操盤驗證期，而非在行情回溫時因一己恐慌輕易退場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。