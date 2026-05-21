終究要指數投資何不一開始就走？當資金斷鏈、質押斷頭…才會懂不花時間獲利有多重要

「你終究都要開歐洲車的，那為什麼不一開始就開？」

不管你用多厲害的技巧，承擔風險在股市賺到大筆的錢。在你有家庭小孩要顧、退休後想要去遊山玩水、年紀大了腦子變鈍了，不管是甚麼原因，你終究要回到一套不太需要花時間、不太需要動腦、不需要關注財經動向，也可以簡單在股市獲利的方式。

很多人在股票市場，會用他在股市最賺錢的方式，把賺來的錢給吐回去。為什麼？

有的人喜歡用槓桿，有的人會越低檔越借錢加碼，股市多頭或股市反彈時，讓他們賺得盆滿缽滿。這麼棒的賺錢方式，一般人會選擇繼續用同樣的方式做下去，甚至放大本金，把錢借好借滿，用盡所有力氣，把這個賺錢的速度盡量放大。

每一次撐過股市逆風後，就會更堅信這個方式可以帶來高額獲利，幾次的成功操作會讓投資人更加堅信自己找到一個穩定獲利的方程式。

一直到人生中碰到一次再也不回頭的大跌，不管你再怎麼加碼也等不到底部，而且財經新聞不斷的播放悲觀的消息，你的資金流斷鍊、融券質押快要斷頭、每個月信貸快還不出來，你終於決定停損，或是終於被迫停損。

人生幾十年的投資生涯，總會有幾次碰到你無法預估的行情，跌到你信心崩潰的時候。希望這不是發生在你年老退休的時候，因為你可能沒有再爬起來的機會。

你終究都要走指數投資的，那為什麼不一開始就走？

◎感謝 雨果的投資理財生活觀 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。