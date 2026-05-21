申購00403A就跌破10元被割韭菜？純台股主動型它排第四抗跌！別陷「稟賦效應」盲點

近期台股從4萬點高奢位階迎來震盪拉回，剛於5月12日風光掛牌的主動型ETF新兵主動統一升級50（00403A）也難逃震撼教育。

受大盤短線修正乖離率影響，00403A在上市不到兩週的時間內，淨值便面臨跌破10元面額的窘境，截至5月17日收盤已滑落至9.86元。

讓不少參與募集的股民聯想起過去被戲稱為斷頭潮或跌破發行價的傳統市值型產品，帳面浮虧的壓力導致市場再度掀起「該紀律停損，還是相信經理人會漲回來」的論戰。

事實上，若要客觀評估該不該續抱，投資人必須抽離當下恐慌的心理偏誤，從市場節奏、籌碼權重與同類比拼三大宏觀視角來重新檢視。

進場時機重疊大盤高檔修正

從進場時機來看，這是一場典型的「生不逢時」，而非產品架構出現瑕疵...

00403A的建倉期恰逢台股衝上歷史高點、市場情緒極度FOMO的4月底至5月中旬，這意味著經理人收單後的被迫買進位階，硬生生落在了39,000點至42,000點的結構性高山頂。

大盤在創高後隨即因通膨與債市波動等預期心理引發獲利了結，導致高檔進場的資金首當其衝。

許多人在掛牌第一天盲目追高承受溢價，如今被套牢便容易產生心理學上的「稟賦效應*」，因為已經擁有這檔標的，便對其主觀估值過高、捨不得執行策略，進而陷入無限糾結。

核心持股緊扣AI科技浪潮

其次，許多人質疑是否為選股邏輯策略出問題...

若實際拆解00403A的最新持股產業權重圖表，可以發現其核心引擎依舊緊扣這波百年一遇的AI科技資本支出浪潮。

其資產配置中，龍頭指標「晶圓代工」權重高達23.40%，其次為「散熱」5.30%與「記憶體」5.10%，其餘如載板、PCB、網通與光通訊、封測及檢測測試等，皆屬於台灣中、上游最具國際競爭力的核心供應鏈。

當前整體科技板塊受到聯準會利率前景與過熱行情降溫影響而集體承壓，這群AI權重股同步修正，是全市場非戰之罪的共震，並非單一基金選股踩雷。

純台股主動型績效排名第四

再者，從主動式ETF的橫向績效榜單來看，00403A的防禦反脆弱能力其實在水準之上。

5月中旬這波慘烈的修正潮，全台23檔已掛牌的主動式ETF中，表現最慘烈的主動國泰動能高息（00400A）單周狂瀉7.71%，其餘如群益科技創新（00992A）、主動第一金台股優（00994A）、主動中信台灣卓越（00995A）等跌幅也都深達5%至6%以上。

反觀00403A，跌幅控制在3.53%，在全體榜單中位居中段班的第10名；若扣除投資美股或全球股市的跨國型產品，在「純台股市場」的主動式產品中，00403A的抗跌表現高居第4名，顯見經理人在高檔震盪中控制損失的濾網確實發揮了防護盾牌的作用。

給予經理人合理操盤驗證期

長期而言，投資主動式ETF的核心心法，本就在於付費將換股主導權交給專業經理人，期望在多頭時跑贏大盤、空頭時做到「跌得比大盤少」。

00403A掛牌至今僅有一周多的極短線數據，此時直接宣判其死刑或全數砍倉，無疑是停留在短線賭博的思維。台灣中上游電子類股的ROE成長幅度長線依然看好，在4萬點時代，日振幅千點（約2.5%）已是基本常態。

面對短線的破發，投資人應重新盤點自身的現金流與財務耐受度，避免槓桿開太大被震下車，給予這檔抗跌新兵合理的操盤驗證觀察期。

編按： 稟賦效應

是指人一旦擁有某件物品，對其價值的主觀估值就會顯著高於未擁有時；在投資上，這常導致人們對手中持股產生情感依戀，因而過高估計其前景且捨不得賣出。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。