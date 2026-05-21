台股高息 ETF 舞春風

台股5月進入高檔震盪格局，加權指數報酬上漲2.81%，台股主被動ETF平均漲幅3.58%，多檔高息ETF，尤其聚焦科技主題表現領先，漲幅達雙位數，在股息提供下檔緩衝下，表現相對領先。

根據CMoney統計至昨（20）日，觀察台股主被動ETF這個月市價（含息）漲幅，前十強名單中清一色都是息收ETF，其中，兆豐電子高息等權（00943）漲14.48%最多，昨天收19.84元，在台股回測月線之際，率先創下掛牌新高價。

接下來是復華台灣科技優息漲13.29%、群益半導體收益的12.74%、永豐台灣ESG的11.68%、群益科技高息成長10.69%、大華優利高填息30漲10.45%，漲幅也都有雙位數，值得一提的是，永豐台灣ESG也有將股利率納入選股流程中。

針對台股盤勢，昨日適逢期貨結算日，加權指數昨日開高走低加上地緣風險因素，指數拉回一度跌破4萬點，所幸IC設計、矽智財、電子通路、航運等類股逆揚，指數往上跌幅收斂。

盤面上，三星工會宣布21日起全面罷工，市場預期恐影響供應端產能，推升記憶體價格，也可能帶動台灣記憶體廠受惠轉單效應，使台股記憶體族群昨受消息面激勵走強。另MLCC與台積電設備關鍵零組件廠近期表現強勁，以等權配重的兆豐電子高息等權，成分股表現佳亦創成立以來市價新高。

群益半導體收益經理人謝明志表示，短線上台股表現高檔震盪，不過，回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐。

後市來看，AI資本支出動能仍具吸引力，也重塑半導體產業發展，加速廠商研發創新與生產腳步，產業前景正向，台灣因擁有完整半導體產業鏈，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享獲利、資本雙漲利多，台股中長期維持多頭趨勢。

群益科技高息成長經理人洪祥益指出，持續看好台股基本面中長線發展。投資人可利用市場回檔，適度配置具科技前景及息收保護的高息ETF，抗震兼顧收益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。