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首檔不配息主動式新兵 00407A 6月開募

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

凱基投信昨（20）日宣布推出主動凱基台灣ETF（00407A），是首檔不配息的主動式台股ETF，強調透過量化與質化並重、與AI人機協作提高選股效率，持股將以中大型股為主，力求風險調整後的最高報酬，也將為台股帶來新活水。

凱基投信表示，2月發行的凱基台灣TOP 50 ETF，上市僅三個月，規模即突破1,040億元，受益人數達72.9萬人，顯示不配息再投入的設計，期發揮時間複利滾雪球效應的策略，受到投資人青睞。因此再推出主動凱基台灣ETF，預計6月4日到10日展開募集。

凱基投信投資長歐陽渭棠表示，從工業革命1.0到3.0的時間判斷，工業革命4.0的AI時代會有十年以上，從推理、代理到創新，乃至於通用AI（AGI），還有很多可期待的應用。在AI「五層蛋糕」，從能源、晶片、基礎建設、模型、應用，台廠主要集中在晶片及基礎建設，加上美中貿易戰，美國高度仰賴台灣的硬體製造，使得硬體製造商議價權提高，台灣將是AI工業革命最核心的受惠者。

主動凱基台灣ETF研究團隊表示，受惠AI發展火熱，市場持續上調2026年整體台股獲利成長預估，自2月底的29%，調高為45%，並看好AI相關領域今年的獲利成長預估，可望達到49%，基本面有望支持台股續旺。

這檔ETF將尋找驅動世界未來三至五年趨勢的台廠供應鏈，主動發掘股票價格與企業價值不相符的投資機會，透過全球視野搜尋台鏈投資機會，使用多因子模型輔助優化投組配置，期透過主動選股，助攻投資人追求超越大盤表現報酬機會。

00407A經理人趙偉志有代操、產業研究經驗，代操金額達700億元，看好AI領域物理極限下受惠產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 凱基

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