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首檔不配息主動台股ETF 主動凱基台灣00407A問世

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
凱基投信率先申請發行首檔不配息主動台股ETF，主動凱基台灣（00407A）。圖／凱基投信提供
凱基投信率先申請發行首檔不配息主動台股ETF，主動凱基台灣（00407A）。圖／凱基投信提供

凱基投信於今年2月發行首檔不配息台股ETF，凱基台灣TOP50ETF基金009816，上市僅3個月規模即突破新台幣1040億、收益人數達72.9萬人，成為今年台股市場高度矚目的ETF產品，反映出不配息策略受到許多投資人青睞。凱基投信進一步創新產品布局，率先申請發行首檔不配息主動台股ETF，主動凱基台灣（00407A）。

凱基投信認為，不配息再投入的機制設計，將有助充分發揮時間複利滾雪球效應；因此在投資人對於不配息策略逐漸認同與需求提高的趨勢下，繼成功推出凱基台灣TOP 50（009816）上市後，再次採取不配息策略，推出主動凱基台灣（00407A），為投資人提供兼具主動選股能力與追求超額報酬機會的投資工具。

主動凱基台灣（00407A）ETF研究團隊表示，受惠AI發展火燙，市場持續上調2026年整體台股獲利成長預估，自2月底的29%，調高為45%，更是偏多看好AI相關領域今年的獲利成長預估能達到49%，基本面有望支持台股續旺；投資人若想追求更好的績效表現，台股無疑是不可忽視的重點市場之一。

主動凱基台灣（00407A）採用融合「基本面（Fundamental）」與「量化（Quantitative）」分析的選股策略－－Quantamental，讓選股邏輯兼具洞察產業研究、質化選股的「精」，及嚴謹科學機制、量化選股「準」的優勢，透過結合兩種選股策略的優點，用系統、科學的進化方式調整投資組合，運用「人機協作」的選股機制，有望更即時貼近市場變化，也有助提升投資紀律與決策效率，進而為投資人追求具潛力的長期報酬。

主動凱基台灣（00407A）基金募集期間發行價10元，預計於6月4日至6月10日間展開募集，經理費每年0. 75%，保管費每年0.035%，首創主動台股ETF不配息機制，可望讓主動選股策略與時間複利效果充分結合，以創造更具競爭力的長期表現為追求目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 凱基 ETF

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