520行情失靈、金融抗跌 含金量高的台股ETF 00919逆勢收紅漲幅居冠

520行情失靈，台股20日下跌154.74點，跌幅0.44%，已是連續第四天下跌，不過觀察金融股也在財報獲利佳的利多下表現相對抗跌，國泰金（2882）、中信金（2891）等多檔金控股價逆勢收紅，讓金融持股比例高的台股ETF表現相對抗跌。

統計成分股中持有金融股前十大的台股ETF中，包括群益台灣精選高息（00919）、凱基優選高股息30（00915）、永豐優息存股（00907）、復華富時高息低波（00731）、元大MSCI金融（0055）、統一台灣高息動能（00939）都逆勢收紅。其中更以00919單日上漲0.85%漲幅居冠。市場法人表示，金融股評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力，是平衡投資組合風險最加價值股，建議投資人可選擇含金量高的台股ETF。

群益投信台股ETF研究團隊表示，國人熱愛的台股ETF中，在成分股擁有電子、傳產、金融配置比例具有分散風險的效益，金融股仍在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也備受期待。金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股ETF，適合穩健型、長期投資的投資人。建議投資人可將眼光著眼在打造穩定現金流的股票ETF，在領息之餘，也可望同時享受資產增值的台股大趨勢。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，今年來全球股市包括台股頻創新高，顯示出金融市場的熱絡，也將進一步帶動財富管理與證券業經紀業務的手續費收入，以及證券自營所創造的資本利得也將十分可觀，在股市高檔之際，可以不追高的方式多元布局具投資價值的獲利成長性產業。金融股股利與後市表現可期。面對大盤大漲大跌的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，除了其波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。

成分股持有金融股前十大台股ETF。（資料來源：CMONEY、2026/5/20）

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