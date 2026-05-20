海外ETF規模 美股ETF增加最多

今年以來美股氣勢如虹，也讓投信發行的美股ETF績效長紅、規模跟進成長。觀察各類型被動式海外股票ETF中，今年以來規模共增加了906億元，其中美股ETF增加了877.2億元，占了97%，最獲投資人青睞。

根據統計，今年以來費城半導體指數上漲59.6%、NASDAQ指數上漲11.3%、S&P 500指數也上漲7.4%、道瓊指數上漲2.7%。法人表示，資產配置中除了台股外，更應該配置海外股票資產，其中美國為全球金融股市之首，因此美股ETF宜納入投資標配。

在近期即將募集的海外股票ETF中，群益投信發行的群益標普500ETF（009823）、群益美國科技巨頭ETF（009824）將在6月8日展開募集。這兩檔風險屬性均為RR4級，發行價均為10元，兩檔都是季配息型。

群益標普500ETF經理人謝明志表示，聯準會最新對於2026年經濟成長率預測值，較去年12月上修，並且優於2025年的表現。根據過往經驗，自2015年以來，當美國經濟成長較前一年加速，當年度表現佳。美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，加上金融環境仍處寬鬆，有助支持美股表現延續。

群益美國科技巨頭ETF李晉含強調，回顧過去三年，美股7巨頭資本支出翻倍成長，占那斯達克100指數成分股的資本支出比重達65%。展望未來，美國科技巨頭用鉅額資本支出打造高進入障礙，美股科技巨頭類股後市表現可期。產業配置方面，AI趨勢未變下，除了美國科技巨頭可持續為市場資金布局重點，其他同享AI商機的科技成長股表現也可期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。