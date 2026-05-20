快訊

北市私立復興高中小學部驚傳食物中毒！12人上吐下瀉 衛生局證實

獨／浩子不理財驚覺入不敷出！拿房貸款千萬押3檔ETF 剛進場虧錢驚恐心聲曝

聽新聞
0:00 / 0:00

海外ETF規模 美股ETF增加最多

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

今年以來美股氣勢如虹，也讓投信發行的美股ETF績效長紅、規模跟進成長。觀察各類型被動式海外股票ETF中，今年以來規模共增加了906億元，其中美股ETF增加了877.2億元，占了97%，最獲投資人青睞。

根據統計，今年以來費城半導體指數上漲59.6%、NASDAQ指數上漲11.3%、S&P 500指數也上漲7.4%、道瓊指數上漲2.7%。法人表示，資產配置中除了台股外，更應該配置海外股票資產，其中美國為全球金融股市之首，因此美股ETF宜納入投資標配。

在近期即將募集的海外股票ETF中，群益投信發行的群益標普500ETF（009823）、群益美國科技巨頭ETF（009824）將在6月8日展開募集。這兩檔風險屬性均為RR4級，發行價均為10元，兩檔都是季配息型。

群益標普500ETF經理人謝明志表示，聯準會最新對於2026年經濟成長率預測值，較去年12月上修，並且優於2025年的表現。根據過往經驗，自2015年以來，當美國經濟成長較前一年加速，當年度表現佳。美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，加上金融環境仍處寬鬆，有助支持美股表現延續。

群益美國科技巨頭ETF李晉含強調，回顧過去三年，美股7巨頭資本支出翻倍成長，占那斯達克100指數成分股的資本支出比重達65%。展望未來，美國科技巨頭用鉅額資本支出打造高進入障礙，美股科技巨頭類股後市表現可期。產業配置方面，AI趨勢未變下，除了美國科技巨頭可持續為市場資金布局重點，其他同享AI商機的科技成長股表現也可期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 ETF

延伸閱讀

美股企業獲利支撐本益比 美股ETF看俏

AI 題材熱炒 美股商品展現超人氣 受益人連四周增加

台股 ETF 規模創高突破6兆大關 主動式科技火熱

台股 ETF 規模衝破6兆 今年來勁揚2.1兆元 主動式、科技型人氣紅不讓

相關新聞

00403A對決00981A！峰哥拆解選股差異：熱門商品掛牌當天永遠不是好買點

主動式ETF同門大戰！00403A今天爆量418萬張掛牌，跟系出同門的00981A 有什麼差別？ 主動式ETF這幾年從新名詞變成台股新熱潮，5月12日主動統一升級50（00403A）正式掛牌。 開盤瞬間爆量，17分鐘成交135萬張，全日量衝到418萬張，寫下台股ETF掛牌首日新天量紀錄。發行價10元、收盤10.8元、單日股價大漲5.88%。 但要特別注意，全天都以高溢價交易，到第一天收盤時，溢價高達5.57%，相當於今天搶買的人，都買貴了。如果以第一天淨值的真正漲幅，其實只有0.29%。 同一個時間，「大師姐」主動統一台股增長（00981A）5/12股價漲0.94%，但溢價幅度只有0.23%。 峰哥小提醒: 以5/12的折溢價來看，00403A偏離合理市價，反而00981A雖然股價很高，但其實是貼近公平市價在交易。大家不要不計代價盲目狂追00403A啊。 從長期來看，特別是定期買進的方式，00403A仍會列入我的投資名單，但我會等溢價收斂後，也就是貼近公平市價時才進場。

繳一輩子國民年金…滿65歲過世無法領！Cheap酸講幹話：不如買0050完勝

近日，國民年金制度再次成為熱議話題。一名網友分享了其家中長輩在繳納國民年金多年後，剛滿65歲便不幸過世，…

這ETF全台獨家布局稀土 搶占AI命脈

全台獨家聚焦關鍵資源布局的野村稀土關鍵資源ETF（009821），6月1日至6月4日展開募集，投資門檻為新台幣1.5萬元，並預計於6月17日掛牌上市。透過低門檻參與全球稀缺資源投資機會，投資人不僅能掌握AI產業快速成長的趨勢，更有機會切入驅動科技發展背後的核心原材料與能源價值鏈，提前布局下一波產業競爭優勢。

波動比大盤更大！上車00981A遇台股修正…網問：主動式ETF需要停損嗎？

隨著台股近期震盪，許多投資人對主動式ETF的信心受到考驗，討論是否需要停損的聲音日益增強。部分網友認為，既然選股交由經理人操作，不應該短期停損；然而，也有人強調需保持紀律，指責經理人不一定永遠正確。

美股企業獲利支撐本益比 美股ETF看俏

2026年美股企業獲利展望穩健，標普500指數各產業預估獲利皆維持正成長，整體獲利預估成長率仍有21%，顯示整體企業基本面仍具支撐。法人表示，投資除台股外，更應該配置海外股票資產，其中，美國為全球金融股市之首，因此美股ETF應該要納入投資標配。雖然美股處於高檔，但企業獲利的強勁支撐，開出的近九成財報中，高達84% 企業每股稅後盈餘（EPS）優於預期，投資人可以美股ETF來增加投資效益。

美最大宗電力併購案出現 電力ETF後勁強

輝達財報公布前夕，執行長黃仁勳看好AI黃金10年，唯現行AI基建仍在初期，且關鍵卡在電力，主要來自美AI熱潮掀新一輪資料中心吃電需求爆增，美電力公司為追求更大獲利成長，行業整併風潮再起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。