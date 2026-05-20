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永豐金證券大戶投APP智能追擊 首波以5檔主動式ETF為起點

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
永豐金證券投資APP「大戶投APP」，即日起推出「主動式 ETF 進出個股」日日追蹤功能，首波以5檔當紅主動式ETF為起點。圖／聯合報系資料照
永豐金證券投資APP「大戶投APP」，即日起推出「主動式 ETF 進出個股」日日追蹤功能，首波以5檔當紅主動式ETF為起點。圖／聯合報系資料照

永豐金證券打造更有效率的AI智能投資工具，自建的投資APP「大戶投APP」，即日起推出「主動式 ETF 進出個股」日日追蹤功能，首波以5檔當紅主動式ETF為起點，搭配既有的日日追蹤多種條件個股智能服務，登入大戶投APP即可以自主完成追蹤當紅籌碼操作，讓投資人追擊潛力股更輕鬆。

國內主動式ETF截至5月12日規模已達29檔、管理資產總餘額達6,800億元。主管機關4月放寬主動式ETF單一持股上限，對於上市公司標的占台股加權指數比重超過10%者，可突破原先10％限制升至25％，提供基金經理人更多操作彈性選擇，擴大主動式ETF未來更多想像空間。

永豐金證券總經理蘇威嘉表示，台股創高，主動式ETF投資人需求已從單純參與行情，轉向即時掌握法人決策與資金動向。相較傳統投信揭露長期存在時間差，散戶難以即時跟上市場節奏。永豐金證券大戶投將法人級進出動態移到投資人端，縮小資訊落差，從交易平台升級到投資決策平台，做投資人的第二大腦。

首波追蹤00981A、00992 A、00993 A、00982 A、00403A共5檔主動式ETF，截至5月18日為止，今年績效表現遠勝大盤報酬率（38％）。

據永豐金證券內部數據，該功能上線首周使用人數即呈現爆發性成長，成為近期大戶投 APP 中最受關注的選股神器。為提升選股體驗，永豐金證券將於5月底將「AI幫你顧」全新升級為「策略選股」，未來從大戶投APP下方「選股」的「快捷功能」清單就能找到，日日輕鬆追擊主動式 ETF 進出個股。

永豐金證券將原本只屬於法人的選股與進出動態移至投資人端，透過大戶投APP「主動式 ETF 進出動態」選股追蹤功能，協助用戶即時理解專業經理人的操盤邏輯，強化投資判斷品質，進一步將券商角色由交易平台，升級為投資決策支援平台。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

永豐金 台股

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