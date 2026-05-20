貴金屬、核能需求升溫 這ETF看好黃金與鈾礦後市夯

在全球資金環境與產業趨勢交錯影響下，關鍵資源與能源議題持續成為市場焦點。特別是在AI快速發展的驅動下，全球對電力穩定與能源安全的需求顯著提升，使黃金與鈾礦不僅具備傳統資產角色，更進一步升格為具備戰略意義的重要投資標的。

野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，根據世界黃金協會（WGC）最新數據顯示，各國央行持續強化黃金儲備，最新一季淨買入達244噸，不僅明顯高於前一季的208噸，亦創下過去一年多以來的高點，顯示在全球經濟與貨幣體系仍具不確定性之際，黃金作為核心避險資產的地位持續鞏固。雖然2026年3月曾出現約66噸的央行淨賣出，短線對金價形成壓力，但觀察結構可發現，這波賣壓主要集中於少數面臨財政與匯率壓力的國家，例如土耳其與俄羅斯，屬於流動性調節行為。

野村投信策略暨行銷處資深副總張繼文表示，多數國家仍持續增加黃金持有，包括波蘭、中國大陸及中亞國家等，顯示全球央行操作出現分化，部分市場短期變現資產，另一些則持續累積黃金、降低對美元依賴。在基本面支撐下，黃金中長期上行趨勢仍具支撐，現階段亦提供相對具吸引力的布局時點。透過相關投資工具布局精選金礦龍頭，有助掌握黃金價格回升及企業獲利成長的雙重機會。

野村稀土關鍵資源ETF（009821）經理人張怡琳表示，AI產業的快速發展，使電力需求呈現爆發式成長。從生成式AI、大型語言模型到雲端資料中心運算，均需穩定且大量的電力供應。這也讓全球科技巨頭在積極發展AI的同時，加速布局能源端解決方案。近期包括Meta、Amazon及Google等企業，皆紛紛投入小型模組化核能（SMR）相關技術與合作計畫，顯示核能已成為AI時代關鍵基礎建設之一。

張怡琳指出，由於風力與水力等再生能源具備間歇性特性，難以完全支撐全天候運轉的AI資料中心需求，核能因具備穩定輸出與低碳排特性，成為目前最具可行性的解決方案。而支撐核能發展的核心原料即為鈾，隨著全球核能政策轉向與新建電廠規劃增加，鈾需求持續攀升，供給端卻因過去投資不足而相對受限，使市場對鈾價中長期走勢維持正向看法。近期市場中，鈾礦與核能相關題材已逐步轉強，反映資金提前卡位核能復興趨勢。在AI與能源需求雙重驅動下，鈾不再只是傳統能源資源，而是科技發展不可或缺的戰略要素。

樓克望表示，黃金與鈾礦分別代表「避險」與「能源」兩大核心投資主軸，在當前全球政經局勢與產業轉型環境中，具有高度互補性。一方面，黃金可對抗通膨與金融市場波動，提供資產穩定性；另一方面，鈾礦則直接受惠於AI與能源結構轉型趨勢，具備長期成長潛力。

野村投信表示，在全球央行持續增持黃金、科技巨頭積極布局核能的背景下，關鍵資源的戰略地位日益凸顯。透過整合黃金與鈾礦等核心資產的投資策略，不僅可掌握產業結構轉變帶來的機會，亦有助於在市場波動中提升投資組合的穩健性與成長性。

主要稀缺資源指數近5年累積報酬率走勢。(資料來源：Bloomberg，*鈾採用SOLURANT Index、黃金採用MVGDXTR Index、稀土採用 MVREMXTR Index、稀土股+鈾礦股+金礦股採用NYTPGREN Index，資料時間：2020/8/14~2026/4/30。)

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