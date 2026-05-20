凱基投信推出首檔不配息主動台股ETF 00407A

凱基投信繼2月發行首檔不配息台股ETF凱基台灣 TOP 50 ETF基金 （009816），上市僅3個月規模即突破1,040億元、收益人數達72.9萬人，反映出不配息策略受到投資人青睞。20日再宣布，推出首檔不配息主動台股ETF--凱基台灣主動式ETF基金（00407A），已於5月18日正式獲准募集。

觀察目前市場上，包含已發行、正在募集，及獲准即將募集的20檔主動台股ETF，包括3檔年配、1檔半年配、12檔季配，以及3檔月配，只有主動凱基台灣是不配息產品。凱基投信認為，不配息再投入的機制設計，將有助充分發揮時間複利滾雪球效應。因此在投資人對於不配息策略逐漸認同與需求提高的趨勢下，繼成功推出凱基台灣TOP 50上市後，再次採取不配息策略，推出主動凱基台灣，為投資人提供兼具主動選股能力與追求超額報酬機會的投資工具。

加權指數今年初首次站上3萬點，其後不到半年的時間更突破4萬點關卡，多頭格局明顯。主動凱基台灣ETF研究團隊表示，受惠AI發展火燙，市場持續上調2026年整體台股獲利成長預估，自2月底的29%，調高為45%，更是偏多看好AI相關領域今年的獲利成長預估能達到49%，基本面有望支持台股續旺。投資人若想追求更好的績效表現，台股無疑是不可忽視的重點市場之一。

主動凱基台灣將透過趨勢洞察力尋找驅動世界未來3-5年趨勢的台廠供應鏈，更主動發掘股票價格與企業價值不相符的投資機會，透過全球視野搜尋台灣供應鏈的投資機會，還會使用多因子模型輔助優化投資組合配置，期望透過主動選股助攻投資人追求超越大盤表現的超額報酬機會。

主動凱基台灣ETF募集期間發行價10元，預計於6月4日至6月10日間展開募集，經理費每年0. 75%，保管費每年0.035%，首創主動台股ETF不配息機制，可望讓主動選股策略與時間複利效果充分結合，以創造更具競爭力的長期表現為追求目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。