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主動高股息ETF題材吸金 這些股利殖利率逾5%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
基金示意圖。圖／AI生成
基金示意圖。圖／AI生成

時序進入5月至9月除權息旺季，向來為台股高息族群的重要表現時點。主動野村臺灣高息ETF（00999A）經理人游景德指出，在企業獲利穩健與配息政策延續下，特別在全球利率高檔震盪、資產波動加劇的環境中，更凸顯其高股息投資的吸引力。市場普遍預期，今年除息行情可望優於過往，具穩定現金流與高殖利率題材的標的，將持續吸引資金進駐。

以主動野村臺灣高息ETF為例，觀察其最新50檔成分股，股利殖利率達5%以上者即高達逾二成，顯示投組具備相對較佳的優勢。成分股除涵蓋電子科技產業外，亦納入觀光餐旅、營建、汽車、紡織及運動休閒等多元傳產族群，兼顧景氣循環與內需復甦題材，配置相對均衡。

樓克望表示，所謂高息族群，係指企業或投資標的（如ETF）具備相對較高的現金股利殖利率。此類標的通常具備穩定現金流（如金融、電信及部分傳產產業），獲利波動較低，屬於成長性相對成熟但配息能力穩定的公司。在投資策略上，除傳統依殖利率篩選外，亦有透過主動式管理，由經理人依據企業基本面與產業趨勢進行選股，不僅追求息收，亦兼顧資本增值機會。此舉可望降低「高殖利率陷阱」（因股價下跌導致殖利率虛高）風險，並隨景氣循環靈活調整配置，例如納入具成長動能的AI供應鏈或電子族群，使投組兼具防禦與成長性。

樓克望表示，從整體投資組合來看，截至5月中旬，電子相關產業占比約近七成，掌握AI、半導體與科技成長動能；傳產及高股息族群比重逾兩成，強化收益來源與波動緩衝。此外，透過適度搭配期貨與現金部位，提升整體操作彈性，在行情波動時仍能靈活調整。

游景德展望後市，隨著除息旺季逐步展開，預期高股息族群將持續扮演盤面重要支撐角色。透過股息輪動策略，搭配擇優布局金融及其他具殖利率優勢之族群，有望進一步擴大收益來源。整體而言，在資金持續輪動與基本面支撐下，台股高股息投資主軸可望延續熱度。

主動野村臺灣高息 ETF股利殖利率 5%以上的成分股。(資料來源：臺灣證券交易所)
主動野村臺灣高息 ETF股利殖利率 5%以上的成分股。(資料來源：臺灣證券交易所)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 高股息 ETF

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