00403A會成下一個00940？網投票戰翻：兩個根本不能直接比較

主動式ETF「00403A」近期表現引發Dcard投資版熱烈討論。有網友發起投票詢問「00403A會不會是下一個00940」，結果顯示，看空與看多意見相當接近，其中52%投票者認為「很可能一直在10元以內」，48%則認為「過幾天就漲上去了」，顯示市場對這檔新ETF看法高度分歧。

原PO並未多做分析，而是直接以00940作為比較對象，引發大量網友討論。由於00940先前募集熱潮驚人，但上市後長時間跌破發行價，因此如今只要有新ETF表現不佳，就容易被市場貼上「下一個00940」標籤。從附圖投票結果可見，支持「會被套牢」的人略占上風，也反映近期投資人對ETF熱潮開始出現警戒。

不過，不少網友認為00403A與00940本質差異很大。有人指出，00940主打高股息，而00403A屬於主動式ETF，策略與持股邏輯完全不同，「這兩個根本不能直接比較」。也有人認為，00403A只是上市時機不好，剛好遇上市場震盪與AI股回檔，因此短線表現不理想。

留言區中，也有不少人對00403A抱持長線樂觀態度。有網友分析，該ETF目前仍有大量現金尚未進場，「現金部位是所有主動ETF裡最多的」，認為後續仍有操作空間；也有人提到，近期已開始布局不少成長型股票，因此願意繼續持有觀察後續表現。

另一派網友則把焦點放在成分股與進場時機。有投資人指出，00403A上市時買進的台積電成本本來就偏高，「現在要漲就得成分股先漲」，因此短線很難快速回到發行價。也有人直言，若成分股一片綠，ETF自然不可能單獨大漲。

此外，也有不少人藉機調侃台灣ETF市場現象。有人笑稱「抱25年再來笑」，甚至搬出巴菲特自嘲「價值投資」，暗諷許多投資人只要被套牢，就開始把短線商品講成長期投資。還有人認為，現在市場只要ETF跌破10元，大家就會立刻聯想到00940，「00940已經變成ETF界的都市傳說」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。