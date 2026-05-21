快訊

金融時報：北京推遲美國防高層訪中 施壓140億美元對台軍售

恭喜！羽球「左手重砲」林俊易520登記成婚 李洋當證人

聽新聞
0:00 / 0:00

00403A會成下一個00940？網投票戰翻：兩個根本不能直接比較

聯合新聞網／ 綜合報導
主動式ETF「00403A」引發Dcard討論熱潮，投票顯示看空與看多意見相當接近，52%認為恐長期套牢。雖然部分網友對其長期持有抱持樂觀，但市場警戒情緒已升高。（本報資料照片）
主動式ETF「00403A」引發Dcard討論熱潮，投票顯示看空與看多意見相當接近，52%認為恐長期套牢。雖然部分網友對其長期持有抱持樂觀，但市場警戒情緒已升高。（本報資料照片）

主動式ETF「00403A」近期表現引發Dcard投資版熱烈討論。有網友發起投票詢問「00403A會不會是下一個00940」，結果顯示，看空與看多意見相當接近，其中52%投票者認為「很可能一直在10元以內」，48%則認為「過幾天就漲上去了」，顯示市場對這檔新ETF看法高度分歧。

原PO並未多做分析，而是直接以00940作為比較對象，引發大量網友討論。由於00940先前募集熱潮驚人，但上市後長時間跌破發行價，因此如今只要有新ETF表現不佳，就容易被市場貼上「下一個00940」標籤。從附圖投票結果可見，支持「會被套牢」的人略占上風，也反映近期投資人對ETF熱潮開始出現警戒。

不過，不少網友認為00403A與00940本質差異很大。有人指出，00940主打高股息，而00403A屬於主動式ETF，策略與持股邏輯完全不同，「這兩個根本不能直接比較」。也有人認為，00403A只是上市時機不好，剛好遇上市場震盪與AI股回檔，因此短線表現不理想。

留言區中，也有不少人對00403A抱持長線樂觀態度。有網友分析，該ETF目前仍有大量現金尚未進場，「現金部位是所有主動ETF裡最多的」，認為後續仍有操作空間；也有人提到，近期已開始布局不少成長型股票，因此願意繼續持有觀察後續表現。

另一派網友則把焦點放在成分股與進場時機。有投資人指出，00403A上市時買進的台積電成本本來就偏高，「現在要漲就得成分股先漲」，因此短線很難快速回到發行價。也有人直言，若成分股一片綠，ETF自然不可能單獨大漲。

此外，也有不少人藉機調侃台灣ETF市場現象。有人笑稱「抱25年再來笑」，甚至搬出巴菲特自嘲「價值投資」，暗諷許多投資人只要被套牢，就開始把短線商品講成長期投資。還有人認為，現在市場只要ETF跌破10元，大家就會立刻聯想到00940，「00940已經變成ETF界的都市傳說」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00403A主動統一升級50 00940元大臺灣價值高息 台股 套牢 ETF

延伸閱讀

台版VT要來了？股民「不用再跨海」卻一憂一喜：內扣很難比美股低

9天急縮251億元！00981A規模驟減近一成…超馬芭樂：被迫賣股求現恐引沉重賣壓

波動比大盤更大！上車00981A遇台股修正…網問：主動式ETF需要停損嗎？

台積電（2330）、0050回檔新手崩潰！網安撫：反而是加碼機會

相關新聞

申購00403A就跌破10元被割韭菜？純台股主動型它排第四抗跌！別陷「稟賦效應」盲點

主動型ETF「主動統一升級50」（00403A）上市不到兩週便面臨跌破10元窘境，至5月17日收9.86元。雖然投資人出現恐慌情緒，但其抗跌表現仍位居純台股主動型產品第四。投資人應給予經理人合理的操盤驗證期。

00403A會成下一個00940？網投票戰翻：兩個根本不能直接比較

主動式ETF「00403A」近期表現引發Dcard投資版熱烈討論。有網友發起投票詢問「00403A會不會是下一個00940」，結果顯示，看空與看多意見相當接近，其中52%投票者認為「很可能一直在10元以內」，48%則認為「過幾天就漲上去了」，顯示市場對這檔新ETF看法高度分歧。

首檔不配息主動式新兵 00407A 6月開募

凱基投信昨（20）日宣布推出主動凱基台灣ETF（00407A），是首檔不配息的主動式台股ETF，強調透過量化與質化並重、與AI人機協作提高選股效率，持股將以中大型股為主，力求風險調整後的最高報酬，也將為台股帶來新活水。

台股高息 ETF 舞春風

台股5月進入高檔震盪格局，加權指數報酬上漲2.81%，台股主被動ETF平均漲幅3.58%，多檔高息ETF，尤其聚焦科技主題表現領先，漲幅達雙位數，在股息提供下檔緩衝下，表現相對領先。

00403A對決00981A！峰哥拆解選股差異：熱門商品掛牌當天永遠不是好買點

主動式ETF同門大戰！00403A今天爆量418萬張掛牌，跟系出同門的00981A 有什麼差別？ 主動式ETF這幾年從新名詞變成台股新熱潮，5月12日主動統一升級50（00403A）正式掛牌。 開盤瞬間爆量，17分鐘成交135萬張，全日量衝到418萬張，寫下台股ETF掛牌首日新天量紀錄。發行價10元、收盤10.8元、單日股價大漲5.88%。 但要特別注意，全天都以高溢價交易，到第一天收盤時，溢價高達5.57%，相當於今天搶買的人，都買貴了。如果以第一天淨值的真正漲幅，其實只有0.29%。 同一個時間，「大師姐」主動統一台股增長（00981A）5/12股價漲0.94%，但溢價幅度只有0.23%。 峰哥小提醒: 以5/12的折溢價來看，00403A偏離合理市價，反而00981A雖然股價很高，但其實是貼近公平市價在交易。大家不要不計代價盲目狂追00403A啊。 從長期來看，特別是定期買進的方式，00403A仍會列入我的投資名單，但我會等溢價收斂後，也就是貼近公平市價時才進場。

繳一輩子國民年金…滿65歲過世無法領！Cheap酸講幹話：不如買0050完勝

近日，國民年金制度再次成為熱議話題。一名網友分享了其家中長輩在繳納國民年金多年後，剛滿65歲便不幸過世，…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。