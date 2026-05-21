爸爸拿女兒帳戶當沖、擅自賣0050、0056！網勸鎖帳戶避免信用破產

一名網友近日在Dcard發文求助，表示父親多年來持續使用她名下的台新證券帳戶進行短線與當沖操作，甚至曾擅自賣掉她長期投資的0050與0056，讓她相當崩潰。由於近期發現父親當沖金額越來越大，還曾出現補交割款情況，她開始擔心若未來發生違約交割，恐怕連自己的信用與其他證券戶都會受到影響，因此詢問網友「該怎麼讓爸爸不要再用我的帳戶」，引發大量網友熱議，幾乎一面倒勸她立刻停用帳戶。

原PO表示，2020年疫情期間開始接觸投資，當時因父親已有多年股票經驗，便請他協助開立證券戶。她原本只是單純買進0050與0056長期存股，帳面一度累積到約200萬元，但父親後來在2022年股市修正期間，擅自將她持有的ETF全部賣掉，表示「先拿去炒短線，之後再買回來」，結果就再也沒買回。原PO雖然不開心，但當時仍選擇隱忍，之後另外自行開設富邦帳戶重新開始存股。

直到最近，原PO心血來潮重新登入舊帳戶，才發現父親持續利用她的帳戶進行當沖操作，甚至單日沖到20多萬元部位。她透露，過去台新證券也曾多次通知交割款不足，父親雖然最後都有補款，但曾發生她先代墊6萬元後，父親卻未歸還的情況，因此讓她越來越擔心風險問題。

留言區中，最多網友直接警告她「違約交割算在妳頭上」。許多人指出，一旦發生違約，不只證券交易資格可能受影響，聯徵紀錄、銀行信用甚至未來貸款都可能出問題，「到時候是妳信用破產，不是妳爸」。不少人更質疑，「為什麼他不能用自己的帳戶？」懷疑父親可能本身已有信用或交易問題，因此才轉而使用女兒帳戶。

另一派網友則認為，這已不只是單純投資問題，而是典型風險轉嫁。有網友直言，「妳爸已經賭博成癮了」，認為從賠6萬元都補不回來的情況來看，財務狀況恐怕早已出現問題。還有人提醒，若當初0050與0056一路抱到現在，資產價值可能早已遠高於當年，「很多人半輩子都存不到」。

不少人也提供具體做法，包括直接聯絡營業員，把當沖功能與額度調成0，或乾脆修改密碼、鎖帳戶甚至註銷證券戶。有網友表示，「對方就算是爸爸，也不能拿妳人生信用去賭」，認為現在若不處理，未來只會越陷越深。

此外，也有部分網友分享自身經驗。有自稱被父親長期借錢、甚至因此影響精神狀況的網友現身勸告，「這種事不狠下心，最後受傷的一定是自己」，認為親情與財務界線若沒有切清楚，往往會演變成長期壓力與情緒勒索。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。