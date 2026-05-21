股市跌改轉高股息？網酸「還沒開始修正」勸兩種ETF都買

台股近期高檔震盪，不少投資人開始重新思考資產配置。一名網友在Dcard投資版發文表示，最近股市漲勢趨緩，甚至有「要暴跌的前兆」，包括通膨升溫、國債利率走高，以及0050持續回跌等現象，都讓他開始考慮是否該改買高股息ETF，「穩穩賺一波」。貼文曝光後，引發大量網友討論，但多數人並不認同這種「跌了才轉高股息」的想法。

原PO認為，近期市場氣氛明顯轉冷，大型權值股與市值型ETF都開始修正，相較之下，高股息ETF跌幅相對較小，因此讓他相當心動，想知道現在是否是轉進高股息的好時機。不過，許多網友第一時間就吐槽，「才跌一個禮拜就在恐慌」，認為市場根本還沒真正修正。

留言區中，最常見的回應就是批評投資策略缺乏中心思想。有網友直言，「漲的時候追市值型，跌的時候又想追高股息，最後只會兩邊都賺不到」，認為投資人若沒有明確長期策略，只會跟著市場情緒來回切換。也有人表示，高股息本來就不是避險神器，「高股息一樣會跌」，只是近期跌得比較少而已。

不少人也認為，目前市場根本談不上真正崩盤。有網友笑稱，「先來個連續-10%一週再說」，認為現在只是正常震盪；還有人指出，當市場開始出現大量恐慌文時，通常代表真正高點可能還沒到，「看到這種文我反而放心了」。

另一派網友則延續近年台灣ETF熱門論戰，認為高股息與市值型本來就適合不同目的。有些人主張，若重視現金流與配息穩定，高股息確實有其優勢；但若追求長期資產成長，市值型ETF仍較具效率。甚至有網友乾脆表示，「都買不就好了」，透露自己同時持有高股息與市值型ETF，每月固定投入不同帳戶。

此外，也有人開始推薦其他替代方案，包括主動式債券ETF、月配型商品等，認為在高利率環境下，債券殖利率反而比高股息更具吸引力。有人點名00983D近期配息率穩定在7%左右，「可能比高股息更適合現在市場」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。