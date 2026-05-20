快訊

吃素膽固醇還超高？醫揭「最大陷阱」！大推4食物幫降血脂、護血管｜元氣網

護國群山搶才、理工師資崩塌 動搖國本的教育危機

520遇台指期結算 台股收黑154點守住4萬關卡、台積電收低20元

聽新聞
0:00 / 0:00

00403A對決00981A！峰哥拆解選股差異：熱門商品掛牌當天永遠不是好買點

聯合新聞網／ 峰哥的投資思考筆記
00403A定位為穩中求進的「 升級版0050 」，選股池鎖定前200大、核心聚焦前50大，單一持股上限可達30%，其核心優勢在於當台積電大漲時，經理人有權直接買進較多權值，同時保有隨時汰弱留強的主動權。 歐洲新聞圖片社
00403A定位為穩中求進的「 升級版0050 」，選股池鎖定前200大、核心聚焦前50大，單一持股上限可達30%，其核心優勢在於當台積電大漲時，經理人有權直接買進較多權值，同時保有隨時汰弱留強的主動權。 歐洲新聞圖片社

＊原文時間5月12日。

主動式ETF同門大戰！00403A今天爆量418萬張掛牌，跟系出同門的00981A 有什麼差別？

主動式ETF這幾年從新名詞變成台股新熱潮，5月12日主動統一升級50（00403A）正式掛牌。

開盤瞬間爆量，17分鐘成交135萬張，全日量衝到418萬張，寫下台股ETF掛牌首日新天量紀錄。發行價10元、收盤10.8元、單日股價大漲5.88%。

但要特別注意，全天都以高溢價交易，到第一天收盤時，溢價高達5.57%，相當於今天搶買的人，都買貴了。如果以第一天淨值的真正漲幅，其實只有0.29%。

同一個時間，「大師姐」主動統一台股增長（00981A）5/12股價漲0.94%，但溢價幅度只有0.23%。

峰哥小提醒: 以5/12的折溢價來看，00403A偏離合理市價，反而00981A雖然股價很高，但其實是貼近公平市價在交易。大家不要不計代價盲目狂追00403A啊。

從長期來看，特別是定期買進的方式，00403A仍會列入我的投資名單，但我會等溢價收斂後，也就是貼近公平市價時才進場。

投資風格比較

00403A：穩中求進的「升級版0050」

從選股池只到前200大、核心是前50大、單一持股可達30%。它的賣點是：當台積電大漲，00403A的經理人可以直接買進較多的台積電，但仍保有主動選換黑馬中、大型股，及時淘汰衰退公司的主動權。這在這幾年產業輪動加速的市場，是個有意義的優勢。

00981A：高動能的「黑馬獵手」

選股池擴到前300大，經理人陳釧瑤過去就以挖掘成長股聞名。不管是統一奔騰基金或00981A的績效，都是沒話說，但目前規模超過2750億，以及過度受矚目的盛名之累下，會不會影響到後續表現，尤其它的規模在台股主動操作的基金領域是史上首見的事，我也很好奇，繼續往下追蹤。

最後再次提醒大家，熱門商品掛牌的那一天，永遠不是進場最好的一天。市場給你的興奮感，常常就是它跟你收取的「情緒稅」。

◎感謝 峰哥的投資思考筆記 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00403A主動統一升級50 00981A主動統一台股增長

相關新聞

00403A對決00981A！峰哥拆解選股差異：熱門商品掛牌當天永遠不是好買點

主動式ETF同門大戰！00403A今天爆量418萬張掛牌，跟系出同門的00981A 有什麼差別？ 主動式ETF這幾年從新名詞變成台股新熱潮，5月12日主動統一升級50（00403A）正式掛牌。 開盤瞬間爆量，17分鐘成交135萬張，全日量衝到418萬張，寫下台股ETF掛牌首日新天量紀錄。發行價10元、收盤10.8元、單日股價大漲5.88%。 但要特別注意，全天都以高溢價交易，到第一天收盤時，溢價高達5.57%，相當於今天搶買的人，都買貴了。如果以第一天淨值的真正漲幅，其實只有0.29%。 同一個時間，「大師姐」主動統一台股增長（00981A）5/12股價漲0.94%，但溢價幅度只有0.23%。 峰哥小提醒: 以5/12的折溢價來看，00403A偏離合理市價，反而00981A雖然股價很高，但其實是貼近公平市價在交易。大家不要不計代價盲目狂追00403A啊。 從長期來看，特別是定期買進的方式，00403A仍會列入我的投資名單，但我會等溢價收斂後，也就是貼近公平市價時才進場。

波動比大盤更大！上車00981A遇台股修正…網問：主動式ETF需要停損嗎？

隨著台股近期震盪，許多投資人對主動式ETF的信心受到考驗，討論是否需要停損的聲音日益增強。部分網友認為，既然選股交由經理人操作，不應該短期停損；然而，也有人強調需保持紀律，指責經理人不一定永遠正確。

繳一輩子國民年金…滿65歲過世無法領！Cheap酸講幹話：不如買0050完勝

近日，國民年金制度再次成為熱議話題。一名網友分享了其家中長輩在繳納國民年金多年後，剛滿65歲便不幸過世，…

這ETF全台獨家布局稀土 搶占AI命脈

全台獨家聚焦關鍵資源布局的野村稀土關鍵資源ETF（009821），6月1日至6月4日展開募集，投資門檻為新台幣1.5萬元，並預計於6月17日掛牌上市。透過低門檻參與全球稀缺資源投資機會，投資人不僅能掌握AI產業快速成長的趨勢，更有機會切入驅動科技發展背後的核心原材料與能源價值鏈，提前布局下一波產業競爭優勢。

美股企業獲利支撐本益比 美股ETF看俏

2026年美股企業獲利展望穩健，標普500指數各產業預估獲利皆維持正成長，整體獲利預估成長率仍有21%，顯示整體企業基本面仍具支撐。法人表示，投資除台股外，更應該配置海外股票資產，其中，美國為全球金融股市之首，因此美股ETF應該要納入投資標配。雖然美股處於高檔，但企業獲利的強勁支撐，開出的近九成財報中，高達84% 企業每股稅後盈餘（EPS）優於預期，投資人可以美股ETF來增加投資效益。

美最大宗電力併購案出現 電力ETF後勁強

輝達財報公布前夕，執行長黃仁勳看好AI黃金10年，唯現行AI基建仍在初期，且關鍵卡在電力，主要來自美AI熱潮掀新一輪資料中心吃電需求爆增，美電力公司為追求更大獲利成長，行業整併風潮再起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。