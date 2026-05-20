00403A對決00981A！峰哥拆解選股差異：熱門商品掛牌當天永遠不是好買點

＊原文時間5月12日。

主動式ETF同門大戰！00403A今天爆量418萬張掛牌，跟系出同門的00981A 有什麼差別？

主動式ETF這幾年從新名詞變成台股新熱潮，5月12日主動統一升級50（00403A）正式掛牌。

開盤瞬間爆量，17分鐘成交135萬張，全日量衝到418萬張，寫下台股ETF掛牌首日新天量紀錄。發行價10元、收盤10.8元、單日股價大漲5.88%。

但要特別注意，全天都以高溢價交易，到第一天收盤時，溢價高達5.57%，相當於今天搶買的人，都買貴了。如果以第一天淨值的真正漲幅，其實只有0.29%。

同一個時間，「大師姐」主動統一台股增長（00981A）5/12股價漲0.94%，但溢價幅度只有0.23%。

峰哥小提醒: 以5/12的折溢價來看，00403A偏離合理市價，反而00981A雖然股價很高，但其實是貼近公平市價在交易。大家不要不計代價盲目狂追00403A啊。

從長期來看，特別是定期買進的方式，00403A仍會列入我的投資名單，但我會等溢價收斂後，也就是貼近公平市價時才進場。

投資風格比較

00403A：穩中求進的「升級版0050」

從選股池只到前200大、核心是前50大、單一持股可達30%。它的賣點是：當台積電大漲，00403A的經理人可以直接買進較多的台積電，但仍保有主動選換黑馬中、大型股，及時淘汰衰退公司的主動權。這在這幾年產業輪動加速的市場，是個有意義的優勢。

00981A：高動能的「黑馬獵手」

選股池擴到前300大，經理人陳釧瑤過去就以挖掘成長股聞名。不管是統一奔騰基金或00981A的績效，都是沒話說，但目前規模超過2750億，以及過度受矚目的盛名之累下，會不會影響到後續表現，尤其它的規模在台股主動操作的基金領域是史上首見的事，我也很好奇，繼續往下追蹤。

最後再次提醒大家，熱門商品掛牌的那一天，永遠不是進場最好的一天。市場給你的興奮感，常常就是它跟你收取的「情緒稅」。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。