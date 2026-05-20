這ETF全台獨家布局稀土 搶占AI命脈

全台獨家聚焦關鍵資源布局的野村稀土關鍵資源ETF（009821），6月1日至6月4日展開募集，投資門檻為新台幣1.5萬元，並預計於6月17日掛牌上市。透過低門檻參與全球稀缺資源投資機會，投資人不僅能掌握AI產業快速成長的趨勢，更有機會切入驅動科技發展背後的核心原材料與能源價值鏈，提前布局下一波產業競爭優勢。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，隨著生成式AI與高效能運算（HPC）需求持續爆發，全球科技產業再度迎來新一輪成長動能。然而，在AI浪潮推升股市表現的同時，市場焦點已逐步由「應用層」轉向「供應鏈最上游」，關鍵資源的重要性快速提升，其中以「稀土」成為牽動產業發展的核心關鍵。

樓克望指出，過去兩年AI相關族群已成為投資標配，但在各國競逐科技主導權的背景下，真正決定產業高度的，不再只是晶片設計或運算能力，而是背後不可或缺的戰略資源。正從傳統商品，轉變為大國博弈中的關鍵籌碼。在此趨勢下，掌握稀土，即等同掌握全球製造與科技霸權。稀土包含17種元素，雖名為「稀有」，實際上並非完全不存在，而是其提煉與分離極為困難，需經歷上百道工序與高度污染性製程，具備高度技術門檻與供應限制，使其成為全球少數國家與企業能掌握的關鍵資源。

野村稀土關鍵資源ETF（09821）經理人張怡琳表示，從AI晶片到新能源車，稀土已滲透至所有高科技產業核心。以半導體產業為例，先進製程與設備中廣泛運用鑭、鈰、鏑、鋱等元素，是推動台積電等晶圓製造持續向前的隱形支柱；而在電動車領域，特斯拉等大廠更依賴釹、鐠、鏑等稀土，用於高效能馬達與關鍵零組件。換言之，從手中的AI設備，到道路上的電動車，甚至航太與國防科技，皆離不開稀土供應。

野村投信策略暨行銷處資深副總張繼文指出，除了稀土之外，市場亦關注「鈾」與「黃金」所代表的另一層戰略意義。鈾象徵能源主權，在能源轉型與核能政策回溫下，成為各國確保電力穩定的重要支柱；黃金則反映金融主權，在全球政經不確定性升高之際，持續扮演資產防禦核心角色。

張繼文表示，2026年三大關鍵主流趨勢—稀土、鈾與黃金交織之下，全球資本市場正重新定價「真正稀缺的資產」。與其在市場短期波動中追逐熱門投資題材，不如回歸產業底層邏輯，鎖定在全球競爭中不可被取代的核心資源。野村稀土關鍵資源ETF（009821）正是在此投資脈絡下誕生，透過系統化布局關鍵資源與上游供應鏈企業，將投資焦點從過去的終端應用，延伸至驅動產業運轉的源頭。隨著AI發展進入深水區，資源供應將成為決勝關鍵，具備上游資產掌握能力的標的，預期將享有更長期且穩定的成長動能。

張怡琳分析，當市場仍聚焦於AI應用端競賽時，投資策略若能提前卡位關鍵資源，不僅有助分散風險，更有機會掌握下一波產業升級投資商機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。