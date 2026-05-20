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繳一輩子國民年金…滿65歲過世無法領！Cheap酸講幹話：不如買0050完勝

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名網友分享其家中長輩在繳納國民年金多年後，剛滿65歲便不幸過世，導致老年年金、遺屬年金及喪葬給付皆無法領取。示意圖／聯合報系資料照
近日一名網友分享其家中長輩在繳納國民年金多年後，剛滿65歲便不幸過世，導致老年年金、遺屬年金及喪葬給付皆無法領取。示意圖／聯合報系資料照

近日，國民年金制度再次成為熱議話題。一名網友分享了其家中長輩在繳納國民年金多年後，剛滿65歲便不幸過世，導致老年年金、遺屬年金及喪葬給付皆無法領取的情況，網紅Cheap表示，「如果把保費拿去買0050，至少絕對不會充公」。

Cheap直言，家屬在意的是，為什麼64歲11個月過世，有喪葬給付（約9萬多），65歲當天過世退保了，直接歸零。繳錢的時候講得像保障終身，要領的時候又是另一種嘴臉，官員也只表示，「社會保險本質是風險分攤」，翻譯成白話就是「算你衰」。

「要錢的時候像債主，發錢的時候變施捨」，Cheap認為，引發民怨的關鍵，就是因為政府愛玩文字遊戲、限制一堆，根本整人。領遺屬年金有限制資格，且民眾收入不能太高，接近無謀生能力，官員還敢說，「至少可領1個月」。

Cheap感慨，如果今天把錢投入股票，累積都是遺產，而且可由配偶、小孩繼承，政府拿不走，更不會審查家屬有沒有謀生能力。以每月固定投入1330元買0050為例，過去年化報酬率約7％至8％，長期下來資產有機會達300萬至400萬元。即使以3％配息估算，收益表現也優於國民年金，「領完配息，這400萬本金還在，原封不動留給子孫，0050完勝」。

針對國民年金無法請領的爭議，勞動部勞工保險局國民年金組組長烏惟揚表示，任何社會保險的老年給付都是生前申請才有效，國保被保險人在屆滿65歲前1個月，勞保局會寄發老年年金請領通知。

衛福部社保司長張鈺旋解釋，投保個案未在65歲前提出申請老年年金，該被保險人死亡時已超過65歲，不在保險有效期間內，確實無法請領。在遺屬年金部分，該名個案並無子女，因此也無法獲得遺屬年金。

此個案將與勞保局討論是否可以溯及既往，適用新制發放。張鈺旋進一步指出，老年年金發放研擬放寬規定，將主動篩選出沒有積欠國保的被保險人，自動發給年金，這部分不涉及修法，將以函釋或施行細則等方式處理。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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