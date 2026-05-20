波動比大盤更大！上車00981A遇台股修正…網問：主動式ETF需要停損嗎？

主動式ETF近期遇到台股震盪，讓不少剛上車的投資人開始猶豫。有網友在PTT發文表示，自己買進00981A沒多久就遇到逆風，成本甚至與網紅「8ZZ」相近，手上約10張，如今一路跌到自己設定的7%停損點，讓他開始懷疑，主動式ETF是不是其實不用停損，遲早都能漲回來。

其中，「8ZZ」為網紅「吃土鋁繩-巴逆逆」的暱稱，她時常針對國際局勢與股市波動發表看法，也因多次與市場走勢反向，被不少股民戲稱是「股市反指標女神」。

貼文曝光後，網友看法相當兩極...

有一派認為，既然買的是主動式ETF，本來就是把選股與換股交給經理人判斷，若短線一跌就停損，等於一開始就沒有真正相信產品邏輯，留言表示「買主動式ETF就是相信經理人會幫你打敗大盤」、「經理人都會幫你換股了 自己還停損不是很奇怪嗎」、「10張而已 慢慢放」。

但也有另一派強調，主動式ETF不代表一定會贏，更不代表經理人永遠不會看錯方向，「一律推薦紀律停損」、「不是 趕快停損」、「經理人不是經理神」、「經理人以前績效不代表未來績效」。還有人認為，若長期績效最後沒有明顯贏過大盤，投資人還不如直接回到0050等市值型ETF。

不少網友則點出，這波討論背後真正的問題，其實是很多人是在行情火熱時才追進主動式ETF，當市場開始震盪後，才首次面對「到底能不能抱」的心理壓力。

尤其主動式ETF波動通常比傳統大盤ETF更大，一旦市場修正，投資人承受度也會被放大檢視。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。