台版VT非亂七八糟的「精選指數」且包括新興市場！哆啦王：台灣發行直接投資全球股市

感謝板友透漏資訊，iShares將在台灣新出的全球ETF，使用的指數會是「S&P TIP Global AllCap Index」（剛看到S&P網站上已經出現台幣計價版本指數，應該也是一項證據）

這樣可以正式確定是會包括新興市場，以及不是那種什麼亂七八糟的精選指數，是一大好消息。

另外，這個指數本來並沒有發行ETF，所以可以確定是會是台灣發行直接投資全球股市，而不是間接投資，之前講到，可以省下稅務和所持有ETF的成本。

這個全球指數是全球三大指數之一的標普發行，雖然名稱寫的是All Cap，但實際上就是大型股和中型股為主。它的成分股共2275，比MSCI ACWI約2500支要少，而比VWRA追蹤的FTSE指數4200多就差更多。但基本還是屬同類型的標準指數。

標普指數的特色，和MSCI和FTSE有一個較大的不同點，之前講過，MSCI和FTSE其實在規則上會有些偏袒新興市場，收錄標準較寬鬆。但標普指數的標準較一致，所以新興市場股票的收錄會比較少，而較多空間給已開發市場。例如台股只有58支，比MSCI 最新更改後76支要少，比ftse的120多支當然更少。但美股有958支，就反而比MSCI和FTSE標準指數要明顯多。

總之台灣能有追蹤這樣指數的ETF，非常值得期待，也確定我們會又有一項超過韓國了（韓國目前還只有已開發市場的ETF，沒有真的全球ETF）

很期待之後進一步消息。

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