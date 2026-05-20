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美股高貴不貴 企業獲利支撐本益比 市值產業型美股 ETF 看俏

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
2026年美股標普500指數產業預估獲利。（資料來源:Factset、2026/5/20）
2026年美股標普500指數產業預估獲利。（資料來源:Factset、2026/5/20）

今年來美股頻創新高，讓投資人又愛又怕，不知該不該下手？不過，觀察 2026年美股企業獲利展望穩健，標普500指數各產業預估獲利皆維持正成長，整體獲利預估成長率仍有21%，顯示整體企業基本面仍具支撐。市場法人表示，投資除了台股外，更應該配置海外股票資產，其中美國為全球金融股市之首，因此美股ETF應該要納入投資標配。雖然美股處於高檔，但企業獲利的強勁支撐，開出的近9成財報中，高達 84% 企業 EPS 優於預期，建議投資人可以美股ETF來增加投資效益。

ETF理財達人表示，台灣掛牌的美股ETF類型包括主動式、市值型、產業型等等，可滿足投資人多元需求。觀察群益投信將發行的兩檔美股ETF各有千秋，市值型的群益標普500（009823）是追蹤標普500指數，同時涵蓋近9成的美股總市值，布局標普500指數就等同於布局全產業美股；主題型的群益美國科技巨頭（009824），追蹤的是Solactive美國科技巨頭指數，成分股除了目前的七巨頭外，更是網羅了有可能成為下一個領頭美股新趨勢的未來科技巨頭。讓投資人能同時投資市值型與主題型，一次擁有美股雙頭甜的投資契機。

群益標普500ETF經理人謝明志表示，觀察2026美股企業獲利預估成長率表現穩健成長，標普500指數整體獲利預估成長率高達21%，其中包括能源、資訊科技、原物料、通訊服務都有25%以上的成長率，企業營運與獲利狀況穩健，加上金融環境仍處寬鬆，有助支持美股表現延續。

群益美國科技巨頭ETF李晉含強調，AI 發展所帶來的獲利貢獻越來越可見，而美股有望持續受惠美國經濟保持溫和增長，從近期公布的美國企業財報表現好於市場預期，分析師也上修對2026、2027年的盈餘預估，AI投資題材持續支撐科技股表現，尤其大型CSP業者對GPU、網通、HBM及光通訊需求強勁，第1季企業財報與資本支出展望亦未明顯轉弱，美股後市表現可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

標普 美股 美國

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