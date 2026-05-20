9天急縮251億元！00981A規模驟減近一成…超馬芭樂：被迫賣股求現恐引沉重賣壓

主動統一台股增長（00981A）的困境不是有沒有溢價或溢價了多少，而是「規模在下降」。

下圖是00981A自2025/5/27掛牌日開始的折溢價完整軌跡（市價是ETF的市場報價，淨值是ETF的真實價值，市價比淨值大就是溢價；市價比淨值小就是折價），絕大部分時間都是折價0.5%與溢價0.5%之間，市場說當溢價大了就適合賣出，不過你看到軌跡中溢價超過0.5%的藍圈，該賣嗎？始終扶搖直上的股價，似乎並沒有因為溢價多了點就怎麼了，是吧，所以溢價會不會對00981A有影響甚至有衝擊？

恩...看起來不明顯，就像這幾天00981A的股價疲弱，跟溢價也無關齁…

下圖顯示00981A的規模開始下降，從5/11的最大值2750.8億至昨天5/19的2499.2億，減少了251.6億，幅度是不小的9.1%，那才是ETF最不樂見之事，一來那表示透過管理費賺到的利潤減少了，00981A的管理費1.2%，規模少了251.6億等於少了3億的管理費獲利，不可謂不大；其次是規模減少形同投資人贖回，如果贖回規模只有一點點，帳上現金大致上都足以支應。

但是規模縮減將近一成的贖回，ETF就難免得要賣股票，所以當行情不佳且投資人積極贖回時，股票基金跟主動式ETF再怎麼喜歡手上的好股票，也不得不賣股求現，基金／ETF規模小就算了，股票的賣壓也會比較小；但是基金／ETF規模大了，股票的賣壓就會有點沉重了...

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