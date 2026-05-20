快訊

MLB／李灝宇先發3支1 高難度守備美技讓轉播單位大呼「噁心」

花東國家級警報響！上午9時11分台東近海規模4.8地震 最大震度4級

北約態度變了？若荷莫茲海峽7月仍未重開 考慮出手護航商船

聽新聞
0:00 / 0:00

9天急縮251億元！00981A規模驟減近一成…超馬芭樂：被迫賣股求現恐引沉重賣壓

聯合新聞網／ 超馬芭樂 - 賤芭樂
主動統一台股增長（00981A）真正困境在於規模自高點驟減251.6億元，這高達9.1%的縮水不僅使管理費獲利蒸發約3億元，更在台股行情不佳時迫使經理人賣股求現。記者許正宏／攝影
主動統一台股增長（00981A）真正困境在於規模自高點驟減251.6億元，這高達9.1%的縮水不僅使管理費獲利蒸發約3億元，更在台股行情不佳時迫使經理人賣股求現。記者許正宏／攝影

主動統一台股增長（00981A）的困境不是有沒有溢價或溢價了多少，而是「規模在下降」。

下圖是00981A自2025/5/27掛牌日開始的折溢價完整軌跡（市價是ETF的市場報價，淨值是ETF的真實價值，市價比淨值大就是溢價；市價比淨值小就是折價），絕大部分時間都是折價0.5%與溢價0.5%之間，市場說當溢價大了就適合賣出，不過你看到軌跡中溢價超過0.5%的藍圈，該賣嗎？始終扶搖直上的股價，似乎並沒有因為溢價多了點就怎麼了，是吧，所以溢價會不會對00981A有影響甚至有衝擊？

恩...看起來不明顯，就像這幾天00981A的股價疲弱，跟溢價也無關齁…

下圖顯示00981A的規模開始下降，從5/11的最大值2750.8億至昨天5/19的2499.2億，減少了251.6億，幅度是不小的9.1%，那才是ETF最不樂見之事，一來那表示透過管理費賺到的利潤減少了，00981A的管理費1.2%，規模少了251.6億等於少了3億的管理費獲利，不可謂不大；其次是規模減少形同投資人贖回，如果贖回規模只有一點點，帳上現金大致上都足以支應。

但是規模縮減將近一成的贖回，ETF就難免得要賣股票，所以當行情不佳且投資人積極贖回時，股票基金跟主動式ETF再怎麼喜歡手上的好股票，也不得不賣股求現，基金／ETF規模小就算了，股票的賣壓也會比較小；但是基金／ETF規模大了，股票的賣壓就會有點沉重了...

◎感謝 超馬芭樂 - 賤芭樂 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 ETF 溢價

延伸閱讀

00631L變台積電正2？他酸「買ETF結果滿手GG」 網卻挺：聽起來超香

台版VT要來了？股民「不用再跨海」卻一憂一喜：內扣很難比美股低

台積電（2330）、0050回檔新手崩潰！網安撫：反而是加碼機會

台股版VT傳7-8月上市…竟是「不配息」！清流君：這檔ETF非常值得期待

相關新聞

9天急縮251億元！00981A規模驟減近一成…超馬芭樂：被迫賣股求現恐引沉重賣壓

00981A自5月11日以來規模驟減251億元，降幅達9.1%。這意味著管理費獲利減少，將迫使ETF在不佳行情下賣股求現，可能帶來沉重賣壓。

台股版VT傳7-8月上市…竟是「不配息」！清流君：這檔ETF非常值得期待

預計今年7-8月將上市的台股VT ETF，將追蹤S&PTIPGlobalAllCapIndex，涵蓋全球主要市場但不配息。該ETF提供長期投資者便利，無需開設海外券商帳戶，潛在節稅優勢明顯。

台積電（2330）、0050回檔新手崩潰！網安撫：反而是加碼機會

不少剛接觸投資的新手也開始對市場波動感到焦慮。一名網友在Dcard發文表示，自己剛開始學習投資，目前只打算透過定期定額買進0050，但看到台積電與0050近期持續回跌，讓他忍不住好奇「為什麼一直跌？」由於原PO坦言自己還不太懂股票怎麼看，也引來許多網友分享長期投資觀念與市場看法。

台版VT要來了？股民「不用再跨海」卻一憂一喜：內扣很難比美股低

台灣投資人熟悉的全球型ETF「VT」概念，近期傳出有望在台股市場推出，引發Dcard投資版熱烈討論。一名網友在Dcard分享消息指出，貝萊德iShares疑似將在台灣推出「世界股票ETF」，讓不少長期使用複委託投資VT的族群相當期待，甚至直呼「終於不用再跨海買VT了」。貼文曝光後，留言區迅速掀起對全球分散投資、費用率與小資族適不適合買VT的大型討論。

00631L變台積電正2？他酸「買ETF結果滿手GG」 網卻挺：聽起來超香

元大0050正2（00631L）近期持股變化引發PTT股板熱烈討論。PTT網友發現，00631L的台積電持股比例短短幾天內，從26.13%快速拉高至33.42%，而台指期權重則同步下降，質疑元大似乎正悄悄將商品從「台指正2」逐漸調整成更貼近0050權重的「台積電強化版0050正2」。由於原PO還附上元大官網持股截圖，也讓不少投資人開始重新檢視00631L到底在追蹤什麼商品。

台股 ETF 換股秀登場 009816、00940等11檔調整 牽動逾2,000億元資金走向

被動式台股ETF換股秀登場，昨（19）日共有11檔ETF追蹤的指數進行定期審核，牽動逾2,000億元資金走向，當中包含凱基台灣TOP 50（009816）、元大台灣價值高息（00940）、中信綠能及電動車等，相關成分股增刪今日起生效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。