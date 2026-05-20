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台股版VT傳7-8月上市…竟是「不配息」！清流君：這檔ETF非常值得期待

聯合新聞網／ 清流君
春節連假結束，今天是馬年第一個交易日，台北股市上午9點開盤隨即上漲，台股迎來馬年春節後的開紅盤日。記者許正宏／攝影 許正宏
春節連假結束，今天是馬年第一個交易日，台北股市上午9點開盤隨即上漲，台股迎來馬年春節後的開紅盤日。記者許正宏／攝影 許正宏

他奶奶的台股VT，竟然是「不配息」！

根據相關人士透露，預計今年7-8月會上市！

追蹤指數是：

S&PTIPGlobalAllCapIndex

如果消息屬實，這會是台灣ETF市場很重要的一步。

它不是只有美股，也不是只有已開發市場，而是涵蓋美國、日本、歐洲，也包含台灣、印度、南韓、中國等新興市場。

簡單說，就是台灣投資人終於可能用一檔台股掛牌ETF，完成接近全球股市配置。

優點很明顯：

台幣交易、台灣券商可買、不用開海外券商、不用自己換美元，也不用處理美國遺產稅等問題。

而且是不配息，這點我很喜歡。

長期投資全球股票，本來就更適合累積型設計。股息留在基金內再投入，比較不會因為配息拿到手後忘記再投入，造成複利中斷。

另外，如果它是直接持有全球股票，而不是包一層美國VT或ACWI，那非美股票股息就有機會省下美國ETF轉配息時多扣的30%股息稅。

這是很重要的潛在優勢。

但缺點也要講清楚。

目前傳出的經理費＋保管費大約是0.6%～0.5%，依規模遞減。

我的看法是：

如果公開說明書確認追蹤S&PTIPGlobalAllCapIndex、真的不配息、而且是直接持有全球股票，那這檔ETF非常值得期待。

它不一定能完全取代VT/VWRA/ISAC...。

但它可能會成為台灣投資人最容易執行的全球分散工具。

◎感謝 清流君 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 美國 VT ETF

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