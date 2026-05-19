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元大台灣價值高息成分股調整 英業達等10檔新納入
台灣指數公司今天發布指數定期審核結果，多達14檔指數成分股異動或權重調整，其中最受矚目，熱門高股息ETF元大台灣價值高息（00940）所追蹤的特選台灣價值高息指數，成分股「10進10出」，包括英業達、台灣大等新納入。
特選台灣價值高息指數此次調整，包括金寶、仁寶、廣達、美律、長榮、神基、廣明、力成、矽格、啟碁等10檔原成分股遭刪除。
另外新納入英業達、建準、凱基金、 台新新光金、台灣大、神達、祥碩、亞翔、帆宣和元太等10檔。
台灣指數公司指出，此次台灣價值高息指數成分股變動，將自5月20日起生效，並於指數定期審核生效日起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動的權重分配在5個交易日內調整。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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