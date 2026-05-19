市值型 ETF 人氣紅不讓 009816近一個月成交量以641萬張居冠

加權指數近來波動不小，由於市場依然看多台股後市發展，為了參與台股的長線行情，市值型的ETF吸引投資人逢低布局。統計近一個月市場成交量高的市值型台股ETF，包括凱基台灣TOP50（009816）、元大台灣50、國泰台灣領袖50、富邦旗艦50，以及富邦台50等，都有逾16萬張的成交量。

其中凱基台灣TOP50、元大台灣50，分別以641萬張、340萬張的成交量居冠、亞軍。投信法人分析，台股自今年元月站上3萬點、不到半年就突破4萬點關卡，短期內指數回落修正難免，不過台廠的獲利預估仍保持持續上修態勢，長線未出現疑慮，後市仍有成長空間。建議投資人可透過市值型ETF掌握長期趨勢、產業輪動機會，遇到拉回也可把握加碼機會。

凱基台灣TOP50 ETF研究團隊表示，本周AI晶片大廠將公布首季財報，將會是影響股市後續發展的重要風向球。由於台灣出口與外銷訂單持續創高，美系雲端服務供應商（CSP）業者的資本支出超預期上修，為台灣科技供應鏈提供高度可見的訂單能見度，形成台股長線利多的關鍵支撐。

野村投信提醒，由於資金輪動速度加快，操作上不宜過度追高，反而可留意拉回整理後具支撐的切入機會。目前盤面焦點逐步由高基期大型權值股，轉向低基期與具轉機題材族群，包括IC設計、重電設備與機器人等相關領域。而AI也從單一題材發展為驅動全球產業升級的核心動能，帶動半導體、電子零組件、伺服器與網通等相關類股形成結構性長期成長趨勢，台灣憑藉完整供應鏈與技術領先優勢，在全球AI發展中仍占有關鍵地位。

展望後市，安聯投信分析，地緣風險反應趨於鈍化，市場正逐漸將焦點拉回企業獲利與AI題材本身，只要科技龍頭的訂單能見度維持清晰，短線利空往往成為逢低布局的機會，而非多頭反轉的訊號。隨上市櫃公司陸續公布股利政策，市場將持續關注股息殖利率不錯且獲利成長的個股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。