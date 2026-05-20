台股 ETF 換股秀登場 009816、00940等11檔調整 牽動逾2,000億元資金走向
被動式台股ETF換股秀登場，昨（19）日共有11檔ETF追蹤的指數進行定期審核，牽動逾2,000億元資金走向，當中包含凱基台灣TOP 50（009816）、元大台灣價值高息（00940）、中信綠能及電動車等，相關成分股增刪今日起生效。
臺灣指數公司昨日公告，進行換股的ETF包含凱基台灣TOP 50、元大台灣價值高息、中信綠能及電動車、中信小資高價30、台新臺灣IC設計、凱基台灣AI 50、華南永昌優選50、野村趨勢動能高息、兆豐台灣晶圓製造、台新AI優息動能、平衡兆豐台美動能，合計總規模為2,078億元；定審結果從昨日交易結束後生效，亦即今日起生效。
其中，針對元大台灣價值高息、凱基台灣AI 50、華南永昌優選50將於指數定期審核生效日（含）起設有五個交易日的指數調整過度期之機制，將定審異動權重分配在五個交易日內進行調整。
至於台新臺灣IC設計、野村趨勢動能高息、台新AI優息動能將於指數定期審核生效日起設有三個交易日的指數調整過渡期，將定審異動權重分配在三個交易日內調整。
凱基台灣TOP 50換四檔、元大台灣價值高息換10檔、中信綠能及電動車換10檔、中信小資高價30換16檔、台新臺灣IC設計換一檔、凱基台灣AI 50換17檔、華南永昌優選50換10檔、野村趨勢動能高息換24檔、兆豐台灣晶圓製造換5檔、台新AI優息動能換6檔、平衡兆豐台美動能換14檔。
凱基台灣TOP 50進行今年度第二次換股，相較於4月底，電子股權重微增，維持八成以上高水位，而金融股權重則從約13%調節至9%以下，傳產權重相較變動不大。
元大台灣價值高息調整後，科技股比重調升，主要加入評價相對合理的AI概念股，並維持產業多元分散特性。
對於中信綠能及電動車的成分股調整，經理人張苡琤表示，此次調整聚焦AI運算、電動車與能源轉型三大結構性成長趨勢，並以其背後關鍵供應鏈為核心配置方向。
至於中信小資高價30經理人韓聖弘則指出，此次調整聚焦AI運算升級所帶動的高階半導體供應鏈重構，並以高速運算、先進封裝與資料傳輸為核心配置方向，不同於過去偏重終端應用與組裝，轉向AI核心基礎架構，透過整合IC設計、封裝、載板與高速傳輸等關鍵供應鏈，強化投組在AI長期趨勢下的成長動能與產業競爭力。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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