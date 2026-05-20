台股 ETF 換股秀登場 009816、00940等11檔調整 牽動逾2,000億元資金走向

越多擠破頭想買的ETF，真的越值得買嗎？本來只是滑手機看盤，看到00403A的討論度很高，還收到朋友傳訊息說：「你買了嗎？」「感覺明天會更難買欸！」「發行價好像都是最低價，要趁現在趕快買！」 變成大家原本只是想看看，結果越聽越緊張，手指就默默打開APP下單了。 甚至買完那一刻，心裡鬆了一口氣：「太好了，好險沒有錯過！」這大概是00403A掛牌至今以來，不少大大跟我分享的相似情境。 我認為「ETF越多人買越好」，跟股票不一樣，ETF是人多的地方越要去。但也因此其中有大大詢問，真的是這樣嗎？ETF人多的地方，就跟這次00403A一樣會溢價，買進不是就買貴、吃虧了嗎？哪裡會好？ 這兩件事要分開來看：ETF規模越大，是好事；但短時間熱度太高，又是另一件事。 00403A第一天掛牌，成交量衝到四百多萬張，收盤價10.80元， 但當天淨值大約10.23～10.24元，溢價超過5%。 這代表那天買進，買到的不只是ETF裡面那籃資產，還多付了一段市場熱度。 而ETF有人買、規模變大，代表市場接受度高，流動性通常會比較好，費用可能還因規模變大而變便宜，ETF也更有機會穩定運作。 所以ETF並不是「很多人

2026-05-19 15:13