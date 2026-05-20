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台股 ETF 換股秀登場 009816、00940等11檔調整 牽動逾2,000億元資金走向

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
被動式台股ETF換股秀登場，19日共有11檔ETF追蹤的指數進行定期審核，牽動逾2,000億元資金走向。台股示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
被動式台股ETF換股秀登場，19日共有11檔ETF追蹤的指數進行定期審核，牽動逾2,000億元資金走向。台股示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

被動式台股ETF換股秀登場，昨（19）日共有11檔ETF追蹤的指數進行定期審核，牽動逾2,000億元資金走向，當中包含凱基台灣TOP 50（009816）、元大台灣價值高息（00940）、中信綠能及電動車等，相關成分股增刪今日起生效。

臺灣指數公司昨日公告，進行換股的ETF包含凱基台灣TOP 50、元大台灣價值高息、中信綠能及電動車、中信小資高價30、台新臺灣IC設計、凱基台灣AI 50、華南永昌優選50、野村趨勢動能高息、兆豐台灣晶圓製造、台新AI優息動能、平衡兆豐台美動能，合計總規模為2,078億元；定審結果從昨日交易結束後生效，亦即今日起生效。

其中，針對元大台灣價值高息、凱基台灣AI 50、華南永昌優選50將於指數定期審核生效日（含）起設有五個交易日的指數調整過度期之機制，將定審異動權重分配在五個交易日內進行調整。

至於台新臺灣IC設計、野村趨勢動能高息、台新AI優息動能將於指數定期審核生效日起設有三個交易日的指數調整過渡期，將定審異動權重分配在三個交易日內調整。

凱基台灣TOP 50換四檔、元大台灣價值高息換10檔、中信綠能及電動車換10檔、中信小資高價30換16檔、台新臺灣IC設計換一檔、凱基台灣AI 50換17檔、華南永昌優選50換10檔、野村趨勢動能高息換24檔、兆豐台灣晶圓製造換5檔、台新AI優息動能換6檔、平衡兆豐台美動能換14檔。

凱基台灣TOP 50進行今年度第二次換股，相較於4月底，電子股權重微增，維持八成以上高水位，而金融股權重則從約13%調節至9%以下，傳產權重相較變動不大。

元大台灣價值高息調整後，科技股比重調升，主要加入評價相對合理的AI概念股，並維持產業多元分散特性。

對於中信綠能及電動車的成分股調整，經理人張苡琤表示，此次調整聚焦AI運算、電動車與能源轉型三大結構性成長趨勢，並以其背後關鍵供應鏈為核心配置方向。

至於中信小資高價30經理人韓聖弘則指出，此次調整聚焦AI運算升級所帶動的高階半導體供應鏈重構，並以高速運算、先進封裝與資料傳輸為核心配置方向，不同於過去偏重終端應用與組裝，轉向AI核心基礎架構，透過整合IC設計、封裝、載板與高速傳輸等關鍵供應鏈，強化投組在AI長期趨勢下的成長動能與產業競爭力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 凱基 元大

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00403A掛牌首日現5%溢價！專家點「ETF人多是好事」：但盲目跟風等於現買現虧

越多擠破頭想買的ETF，真的越值得買嗎？本來只是滑手機看盤，看到00403A的討論度很高，還收到朋友傳訊息說：「你買了嗎？」「感覺明天會更難買欸！」「發行價好像都是最低價，要趁現在趕快買！」 變成大家原本只是想看看，結果越聽越緊張，手指就默默打開APP下單了。 甚至買完那一刻，心裡鬆了一口氣：「太好了，好險沒有錯過！」這大概是00403A掛牌至今以來，不少大大跟我分享的相似情境。 我認為「ETF越多人買越好」，跟股票不一樣，ETF是人多的地方越要去。但也因此其中有大大詢問，真的是這樣嗎？ETF人多的地方，就跟這次00403A一樣會溢價，買進不是就買貴、吃虧了嗎？哪裡會好？ 這兩件事要分開來看：ETF規模越大，是好事；但短時間熱度太高，又是另一件事。 00403A第一天掛牌，成交量衝到四百多萬張，收盤價10.80元， 但當天淨值大約10.23～10.24元，溢價超過5%。 這代表那天買進，買到的不只是ETF裡面那籃資產，還多付了一段市場熱度。 而ETF有人買、規模變大，代表市場接受度高，流動性通常會比較好，費用可能還因規模變大而變便宜，ETF也更有機會穩定運作。 所以ETF並不是「很多人

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