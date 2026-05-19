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全球股漲跌互見 三檔ETF領先創新高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

全球主要股市呈現高檔震盪，道瓊指數、日本東證指數以及中國大陸股市收紅，而費城半導體指數、那斯達克指數、日經225指數、台股指數則收黑，連帶盤面上ETF呈現漲跌互見，不過，國泰股利精選30（00701）、國泰網路資安（00875）以及期元大S&P黃金反1（00674R）在內的三檔ETF逆勢改寫新天價。

投資台股的國泰股利精選30今日上漲0.52元或1.64%，收32.14元；投資美股的國泰網路資安上漲0.67元或1.54%，收44.19元；追蹤標普高盛黃金日報酬反向一倍ER指數的期元大S&P黃金反1上漲0.03元或0.11%，收27.23元，也創反割「五合一」、2026年4月22日重新交易後的新高價。

針對台股市場，國泰股利精選30經理人江宇騰表示，近期聯電（2303）受惠通訊需求回溫、成熟製程稼動率改善，營運動能有望逐步回升；金融股方面，金控4月獲利陸續出爐，富邦金（2881）、國泰金（2882）及中信金（2891）等大型金控獲利表現具支撐，也有助市場關注高股息與金融族群配置價值。

江宇騰指出，國泰股利精選30追蹤指數為「臺灣指數公司低波動股利精選30指數」精選財報獲利佳且股利發放穩定，同時股價波動度低之個股，目前成分股包括聯電、中信金、富邦金、國泰金等大型權值股。兼具股利收益與低波動特性，適合投資人作為台股核心收益型配置之一。

就美股市場來說，國泰網路資安經理人沈廷陽表示，隨著AI應用加速普及，企業面臨的資安攻擊面同步擴大，資安防護已由過去的選配項目，轉為維持營運韌性與風險控管的必要支出，也帶動全球資安預算具備中長期成長動能。加上進入Agentic AI時代，如何在毫無資安疑慮的狀態下執行AI Agent，資安基礎建設必不可少，近期可留意AI帶動資安需求升級、雲端與端點防護滲透率提升，以及企業資安平台整合趨勢。

沈廷陽指出，國泰網路資安成分股聚焦全球網路資安龍頭，涵蓋平台型資安、端點防護、雲端安全、身分驗證、資料保護及邊緣網路安全等領域，建議投資人可從中長期配置角度，採分批布局方式參與趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

道瓊 國泰 美股

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