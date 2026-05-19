台股連三日回檔 兩檔季配息台股ETF強勢秒填息

台股19日持續修正，終場拉回716點，收40,175點，連三黑且跌破月線，不過，受惠於金融類股逆勢收紅，成為盤面上表現相對強勢族群，主要金融股普遍上漲約1%～3%，帶動含金量較高的台股ETF，今日股價表現也相對突出，包含凱基優選30（00938）、兆豐永續高息等權紛紛上演秒填息。

凱基優選30和兆豐永續高息等權同樣都屬於季季配，其中，凱基優選30每受益權單位配發0.22元，換算單季配息率為1.05%，連續三季度單季配息率超過1%；兆豐永續高息等權每受益權單位配發0.22元，換算單季配息率為1.34%，連續四季度單季配息率超過1%。

就填息表現來看，凱基優選30連續四個季度都有填息、兆豐永續高息等權連續填息季度邁向第五季。

凱基優選30研究團隊表示，台股即將進入除權息旺季，在景氣維持溫和擴張的環境下，金融類股有機會延續相對抗震、穩步走升表現，可望吸引資金回流此類防禦型族群。

凱基優選30研究團隊進一步說明，2026年第1季整體金控合計獲利約1,882億元、年增31%，多數創同期新高；同時，受惠於2025年獲利亮眼，今年金融股預計共將發出約3,422億元股息，再創新高，且多數標的殖利率落在4%～5%區間，具備穩定現金流吸引力。展望後市，若金融業持續「亮眼獲利且穩定配息」，相關ETF在收益與含息總報酬表現也將具想像空間。

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