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美電力業最大併購案出現！美國電力ETF長線吸金 受益人數創新高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
海外能源ETF今年受益人數、績效表現。註：009819自2026/4/23上市。資料來源：集保結算所 CMoney 受益人數統計至5/15，績效 5/18
海外能源ETF今年受益人數、績效表現。註：009819自2026/4/23上市。資料來源：集保結算所 CMoney 受益人數統計至5/15，績效 5/18

AI吃電怪獸來襲，電力公司整併風潮起，根據路透社報導，新光美國電力基建ETF（009805）第七大成分股的美國大型電力公司NextEra，將同意以668億美元收購同業Dominion，若順利合併，將成為全球市值最大的受監管電力公司。

投信法人表示，美國公用事業中，電力產業因AI熱潮，帶動用電需求激增，供不應求市況，激發產業企業之間收購，以追求更大市占率與競爭力，若未來電力龍頭企業發揮整併綜效，大者恆大更有利公司未來獲利與股價表現，建議投資人現階段可布局海外電力相關ETF，中長線持有，完整掌握產業轉型升級與成長紅利。

根據集保統計，今年海外能源ETF股價表現不俗，平均漲幅都有36%以上；受益人數也同步成長，其中，新光美國電力基建ETF，截至15日，受益人數達56,026人創歷史新高，今年來人數也新增24,506人；富邦ESG綠力電力ETF（00920），最新人數也有8,283人，同樣創上市以來最佳表現，今年來增加人數也增加5,778人，整體來看，今年海外電力能源ETF買氣旺，吸引申購人氣回籠，不論美台兩地股市，電力基建、AI能源等主題，都中長期深具成長潛力的熱門投資賽道。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，投資人如果想布局美國電力產業相關ETF，以純度來看，建議可鎖定100%鎖定美國的009805，該ETF主要追蹤美國電力基建指數（NYSE FactSet U.S. Electricity Infrastructure Quality Income Index），從年初以來，該指數今年以來大漲33.9%，超越同期間美股大盤S&P500指數的11.4%，與代表科技股的Nasdaq指數同期16.0%的報酬相比，美電力基建指數今年漲勢更格外令市場關注，成為全球資本市場投資的新亮點。

劉恆誌表示，這次由NextEra砸重金收購Dominion創電力業紀錄，代表美國資料中心用電需求十分饑渴，催促美國本土電力業者能提供更高效率與更低成本的建設，來完成能源基建設施；另外，NextEra主要看中Dominion掌握美國最重要的資料中心電力市場，其服務涵蓋北維吉尼亞著名的「資料中心走廊」，為全球資料中心密度最高的區域之一，也是全球成長最快的電力市場之一。

台新投信ETF量化投資團隊表示，美國近來電力行業併購案例不少，除最新由NextEra收購Dominion為最大宗併購案外，今年稍早，AES同意以334億美元出售給由保險與私募股權公司主導的財團；此前Constellation Energy也以164億美元收購Calpine，黑石集團則以115億美元買下TXNM Energy，表示AI資料中心用電需求爆發，AI能源基建市場商機之大，讓美國一路掀起電力事業整併、收購潮不斷，更加突顯當前美國電力公用事業，不僅具傳統公用事業防禦產業特性，在AI電力荒催促下，更成為AI時代最火紅的稀缺資產，看好電力基建產業基本面前景亮麗，相關ETF中長線投資「錢」景可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 基建

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