換股秀登場 009816、00940等11檔台股ETF新成分股出爐
臺灣指數公司19日公告包含凱基台灣TOP50（009816）、元大台灣價值高息（00940）以及中信綠能及電動車（00896）等共11檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自5月19日交易結束後生效（亦即5月20日起生效）。
凱基台灣TOP 50追蹤臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數，成分股新增華邦電、南亞科、臻鼎-KY、穎崴；並刪除華城、瑞昱、研華、藥華藥。
元大台灣價值高息追蹤臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數，成分股新增英業達、建準、凱基金、台新新光金、台灣大、神達、祥碩、亞翔、帆宣、元太；並刪除金寶、仁寶、廣達、美律、長榮、神基、廣明、力成、矽格、啟碁。
此外，元大台灣價值高息將於指數定期審核生效日（含）起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。
中信綠能及電動車追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數，成分股新增中碳、華邦電、創意、信驊、聖暉*、中租-KY、啟碁、博大、金居、台汽電；並刪除大亞、正新、致茂、瑞昱、華立、聯詠、康普、宣德、瑞儀、世紀鋼。
中信小資高價30（00894）追蹤臺灣指數公司特選小資高價30指數，成分股新增聯發科、全新、穩懋、弘塑、景碩、威剛、昇達科、嘉澤、健策、日月光投控、臻鼎-KY、華星光、宜鼎、光聖、尖點、南電；並刪除華城、鴻海、國巨*、華碩、金像電、廣達、京元電子、順達、雙鴻、世芯-KY、聖暉*、穎崴、愛普*、勤誠、群聯、金居。
台新臺灣IC設計（00947）追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數，成分股新增沛亨；並刪除昇佳電子。
此外，台新臺灣IC設計將於指數定期審核生效日（含）起設有3個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在3個交易日內調整。
凱基台灣AI50（00952）追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數，成分股新增光寶科、金寶、中環、廣宇、佳世達、瑞軒、普安、艾訊、泓格、桓達、三福化、致伸、友輝、和碩、精成科、盛群、群電；並刪除光洋科、台積電、奇鋐、穩懋、威剛、雙鴻、創意、營邦、康普、台特化、事欣科、台燿、愛普*、昇陽半導體、台虹、巨有科技、新漢。
凱基台灣AI 50將於指數定期審核生效日（含）起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。
華南永昌優選50（009808）追蹤臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數，成分股新增東元、台玻、華通、國巨*、金像電、友達、台新新光金、臻鼎-KY、力成、新代；並刪除正新、光寶科、仁寶、大同、微星、群光、陽明、萬海、凱基金、寶成。
此外，華南永昌優選50將於指數定期審核生效日（含）起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。
野村趨勢動能高息（00944）追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數，成分股新增新纖、台肥、國巨*、聯強、億光、中華電、聯發科、義隆、慧洋-KY、彰銀、元大金、台新新光金、第一金、華立、信邦、大聯大、和碩、中美晶、中租-KY、樺漢、群翊、台汽電、中保科、中鼎；並刪除卜蜂、長榮鋼、華碩、技嘉、超豐、榮運、華南金、王道銀行、神基、文曄、健鼎、緯創、京鼎、華擎、東洋、高技、群益證、亞翔、矽格、台燿、長科*、洋基工程、可寧衛*、櫻花。
此外，野村趨勢動能高息將於指數定期審核生效日（含）起設有3個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在3個交易日內調整。
兆豐台灣晶圓製造（00913）追蹤臺灣指數公司特選臺灣晶圓製造指數，成分股新增光洋科、華邦電、志聖、穩懋、欣銓；並刪除大同、義隆、智原、祥碩、穎崴。
台新AI優息動能（00962）追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃AI優息動能指數，成分股新增聯華、亞力、怡利電、華擎、神達、緯穎；並刪除零壹、敦泰、訊連、中磊、萬潤、91APP*-KY。
此外，台新AI優息動能將於指數定期審核生效日（含）起設有3個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在3個交易日內調整。
平衡兆豐台美動能（00982T）追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃動能趨勢指數，成分股新增瑞軒、禾伸堂、增你強、德律、晶技、宜特、嘉澤、十銓、青雲、頎邦、台表科、群翊、巨漢、宇瞻；並刪除光寶科、華碩、金像電、凱美、廣達、亞光、台灣大、順達、原相、臺慶科、神達、日月光投控、聖暉*、鈺邦。
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