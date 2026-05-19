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換股秀登場 009816、00940等11檔台股ETF新成分股出爐

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

臺灣指數公司19日公告包含凱基台灣TOP50（009816）、元大台灣價值高息（00940）以及中信綠能及電動車（00896）等共11檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自5月19日交易結束後生效（亦即5月20日起生效）。

凱基台灣TOP 50追蹤臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數，成分股新增華邦電、南亞科、臻鼎-KY、穎崴；並刪除華城、瑞昱、研華、藥華藥。

元大台灣價值高息追蹤臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數，成分股新增英業達、建準、凱基金、台新新光金、台灣大、神達、祥碩、亞翔、帆宣、元太；並刪除金寶、仁寶、廣達、美律、長榮、神基、廣明、力成、矽格、啟碁。

此外，元大台灣價值高息將於指數定期審核生效日（含）起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。

中信綠能及電動車追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數，成分股新增中碳、華邦電、創意、信驊、聖暉*、中租-KY、啟碁、博大、金居、台汽電；並刪除大亞、正新、致茂、瑞昱、華立、聯詠、康普、宣德、瑞儀、世紀鋼。

中信小資高價30（00894）追蹤臺灣指數公司特選小資高價30指數，成分股新增聯發科、全新、穩懋、弘塑、景碩、威剛、昇達科、嘉澤、健策、日月光投控、臻鼎-KY、華星光、宜鼎、光聖、尖點、南電；並刪除華城、鴻海、國巨*、華碩、金像電、廣達、京元電子、順達、雙鴻、世芯-KY、聖暉*、穎崴、愛普*、勤誠、群聯、金居。

台新臺灣IC設計（00947）追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數，成分股新增沛亨；並刪除昇佳電子。

此外，台新臺灣IC設計將於指數定期審核生效日（含）起設有3個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在3個交易日內調整。

凱基台灣AI50（00952）追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數，成分股新增光寶科、金寶、中環、廣宇、佳世達、瑞軒、普安、艾訊、泓格、桓達、三福化、致伸、友輝、和碩、精成科、盛群、群電；並刪除光洋科、台積電、奇鋐、穩懋、威剛、雙鴻、創意、營邦、康普、台特化、事欣科、台燿、愛普*、昇陽半導體、台虹、巨有科技、新漢。

凱基台灣AI 50將於指數定期審核生效日（含）起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。

華南永昌優選50（009808）追蹤臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數，成分股新增東元、台玻、華通、國巨*、金像電、友達、台新新光金、臻鼎-KY、力成、新代；並刪除正新、光寶科、仁寶、大同、微星、群光、陽明、萬海、凱基金、寶成。

此外，華南永昌優選50將於指數定期審核生效日（含）起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。

野村趨勢動能高息（00944）追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數，成分股新增新纖、台肥、國巨*、聯強、億光、中華電、聯發科、義隆、慧洋-KY、彰銀、元大金、台新新光金、第一金、華立、信邦、大聯大、和碩、中美晶、中租-KY、樺漢、群翊、台汽電、中保科、中鼎；並刪除卜蜂、長榮鋼、華碩、技嘉、超豐、榮運、華南金、王道銀行、神基、文曄、健鼎、緯創、京鼎、華擎、東洋、高技、群益證、亞翔、矽格、台燿、長科*、洋基工程、可寧衛*、櫻花。

此外，野村趨勢動能高息將於指數定期審核生效日（含）起設有3個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在3個交易日內調整。

兆豐台灣晶圓製造（00913）追蹤臺灣指數公司特選臺灣晶圓製造指數，成分股新增光洋科、華邦電、志聖、穩懋、欣銓；並刪除大同、義隆、智原、祥碩、穎崴。

台新AI優息動能（00962）追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃AI優息動能指數，成分股新增聯華、亞力、怡利電、華擎、神達、緯穎；並刪除零壹、敦泰、訊連、中磊、萬潤、91APP*-KY。

此外，台新AI優息動能將於指數定期審核生效日（含）起設有3個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在3個交易日內調整。

平衡兆豐台美動能（00982T）追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃動能趨勢指數，成分股新增瑞軒、禾伸堂、增你強、德律、晶技、宜特、嘉澤、十銓、青雲、頎邦、台表科、群翊、巨漢、宇瞻；並刪除光寶科、華碩、金像電、凱美、廣達、亞光、台灣大、順達、原相、臺慶科、神達、日月光投控、聖暉*、鈺邦。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

凱基 瑞昱 穎崴 ETF

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00403A掛牌首日現5%溢價！專家點「ETF人多是好事」：但盲目跟風等於現買現虧

越多擠破頭想買的ETF，真的越值得買嗎？本來只是滑手機看盤，看到00403A的討論度很高，還收到朋友傳訊息說：「你買了嗎？」「感覺明天會更難買欸！」「發行價好像都是最低價，要趁現在趕快買！」 變成大家原本只是想看看，結果越聽越緊張，手指就默默打開APP下單了。 甚至買完那一刻，心裡鬆了一口氣：「太好了，好險沒有錯過！」這大概是00403A掛牌至今以來，不少大大跟我分享的相似情境。 我認為「ETF越多人買越好」，跟股票不一樣，ETF是人多的地方越要去。但也因此其中有大大詢問，真的是這樣嗎？ETF人多的地方，就跟這次00403A一樣會溢價，買進不是就買貴、吃虧了嗎？哪裡會好？ 這兩件事要分開來看：ETF規模越大，是好事；但短時間熱度太高，又是另一件事。 00403A第一天掛牌，成交量衝到四百多萬張，收盤價10.80元， 但當天淨值大約10.23～10.24元，溢價超過5%。 這代表那天買進，買到的不只是ETF裡面那籃資產，還多付了一段市場熱度。 而ETF有人買、規模變大，代表市場接受度高，流動性通常會比較好，費用可能還因規模變大而變便宜，ETF也更有機會穩定運作。 所以ETF並不是「很多人

00403A留20％現金！是優勢還是地雷？棒棒曝雙面刃：風控與拖累績效

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