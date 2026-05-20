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台積電（2330）、0050回檔新手崩潰！網安撫：反而是加碼機會

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電與0050近期回跌引發投資新手焦慮，網友指出這是市場修正的正常現象。專家提醒，長期定期定額投資者應持續扣款，而非因短期波動改變策略，當前反而是加碼機會，期望把握未來成長潛力。（路透）
台積電與0050近期回跌引發投資新手焦慮，網友指出這是市場修正的正常現象。專家提醒，長期定期定額投資者應持續扣款，而非因短期波動改變策略，當前反而是加碼機會，期望把握未來成長潛力。（路透）

不少剛接觸投資的新手也開始對市場波動感到焦慮。一名網友在Dcard發文表示，自己剛開始學習投資，目前只打算透過定期定額買進0050，但看到台積電與0050近期持續回跌，讓他忍不住好奇「為什麼一直跌？」由於原PO坦言自己還不太懂股票怎麼看，也引來許多網友分享長期投資觀念與市場看法。

原PO提到，自己只是投資新手，近期開始接觸ETF與定期定額，但因為看到0050一直下跌，因此想了解背後原因。不少網友則第一時間安撫，認為0050其實跌幅不算大，「只是之前漲太快了」，台股過去一年漲幅過於驚人，本來就需要適度修正，否則市場容易出現泡沫化風險。

留言區中，最受關注的是一名網友分享的長文回應。他認為，若是做定期定額投資，真正重要的不是每天找漲跌原因，而是先確認自己的投資規則是否建立完整。他提醒，0050本來就是長期參與台灣經濟成長的工具，不是短線飆股，因此投資人更應該思考的是，「如果帳面虧損20%甚至40%，自己是否還睡得著」。該網友也強調，既然選擇定期定額，市場下跌時更應該持續扣款，而不是因情緒改變策略，「幾天的漲跌，決定不了長跑輸贏」。

除了長期投資派，也有不少人用更直白方式解釋市場修正。有人表示，「股票本來就不可能一直漲」，近期台積電與聯發科都曾漲幅驚人，如今出現獲利了結很正常。也有人提到，大戶資金進出需要時間，因此市場常會在散戶大量追價時慢慢調節部位。

另一派網友則認為，對長期投資人來說，下跌反而是加碼機會。有網友分享自己每月固定投入0050已經兩年，雖然期間績效像雲霄飛車，但時間拉長後大多仍是正報酬，因此決定繼續持有，不輕易賣出。還有人認為，「特價的時候不買，偏偏喜歡漲高才追」，認為現在反而是布局時機。

此外，也有部分留言提到近期市場外部因素，包括川普可能升高中東衝突、美國通膨與升息疑慮、三星罷工等事件，都可能短期影響台積電股價。不過，也有網友直言，其實市場很多時候並不需要複雜理由，「因為賣的人比買的人多，所以跌」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 2330台積電 0050元大台灣50 ETF

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