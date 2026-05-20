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00631L變台積電正2？他酸「買ETF結果滿手GG」 網卻挺：聽起來超香

聯合新聞網／ 綜合報導
元大0050正2（00631L）近期台積電持股比例從26.13%升至33.42%，引發市場熱議。有投資人質疑其商品定位變化，認為應更清楚對外說明。部分網友則表示增加台積電部位能降低追蹤誤差，並稱其配置「超香」。 路透
元大0050正2（00631L）近期台積電持股比例從26.13%升至33.42%，引發市場熱議。有投資人質疑其商品定位變化，認為應更清楚對外說明。部分網友則表示增加台積電部位能降低追蹤誤差，並稱其配置「超香」。 路透

元大0050正2（00631L）近期持股變化引發PTT股板熱烈討論。PTT網友發現，00631L的台積電持股比例短短幾天內，從26.13%快速拉高至33.42%，而台指期權重則同步下降，質疑元大似乎正悄悄將商品從「台指正2」逐漸調整成更貼近0050權重的「台積電強化版0050正2」。由於原PO還附上元大官網持股截圖，也讓不少投資人開始重新檢視00631L到底在追蹤什麼商品。

從原PO貼出的兩張元大ETF持股畫面可見，5月15日時，00631L台積電現貨持股權重約26.13%，台指期權重約174%；但到了5月18日，台積電權重已升至33.42%，台指期則降至約167%。原PO進一步推測，未來元大可能持續提高台積電現貨部位，甚至讓整體曝險中台積電占比接近6成，以更貼近0050目前台積電高達約60%的權重結構。

原PO分析，若未來00631L變成「台指期140%＋台積電現貨60%」配置，實際台積電曝險可能高達120%，等於整檔ETF幾乎變成「1.2倍台積電＋其他台股」。他也質疑，這種操作方向變化不小，但元大卻未特別公告，讓不少原本以為自己買的是「整體市場正2」的投資人感到疑惑。

留言區則迅速分成兩派。一派網友認為這樣其實更合理，「0050本來就台積電占超高」、「0050正2本來就該更貼近0050」，甚至有人直言「1.2倍台積電聽起來超香」。不少人認為，台積電近年明顯強於大盤，增加現貨部位反而能降低轉倉磨損與追蹤誤差，「這樣更穩」、「元大其實很聰明」。

但另一派網友則認為問題不在績效，而在商品定位。有投資人質疑，「到底是0050正2還是台積電正2？」認為ETF雖然名稱叫0050正2，但過去長時間其實更偏向台指期操作，如今突然大幅增加台積電現貨，應該更清楚對外說明。有人甚至調侃「買ETF結果滿手GG」，認為這樣與直接買台積電差異越來越小。

此外，也有網友開始討論正二ETF本質。有些人認為，只要最終能有效追蹤0050兩倍報酬，其實經理人用什麼工具並不重要，「只要追蹤目標有達成就好」；但也有人擔心，若未來市場風格改變、台積電不再獨強，00631L可能會比其他台指正二ETF承受更大波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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