台版VT要來了？股民「不用再跨海」卻一憂一喜：內扣很難比美股低

台灣投資人熟悉的全球型ETF「VT」概念，近期傳出有望在台股市場推出，引發Dcard投資版熱烈討論。一名網友在Dcard分享消息指出，貝萊德iShares疑似將在台灣推出「世界股票ETF」，讓不少長期使用複委託投資VT的族群相當期待，甚至直呼「終於不用再跨海買VT了」。貼文曝光後，留言區迅速掀起對全球分散投資、費用率與小資族適不適合買VT的大型討論。

原PO表示，台股目前最缺乏的就是「真正全球分散」的ETF，因此看到消息後非常期待，甚至考慮未來將部分複委託部位轉移回台股市場。從附圖可見，近期金管會核准與審查中的ETF名單中，出現「貝萊德iShares安碩世界股票ETF基金」，也讓市場開始猜測，台灣版VT可能真的即將登場。

許多支持者對此相當興奮，有網友直言「台灣終於也要達到指數投資最終型態」，甚至開玩笑說「借錢都要買」。部分已持有美股VT的投資人也表示，若台版產品費用率合理、追蹤效果不差，會很有興趣轉回台股交易，畢竟能省下複委託與海外交易麻煩。

不過，留言區最大爭議仍集中在「費用率」。不少人認為，台灣ETF普遍內扣偏高，擔心台版VT最終會變成「方便但昂貴」的產品，「貝萊德費用感覺就很高」、「內扣很難比美股低」。還有人提到，若產品是透過再包裝海外ETF，而非直接持有全球股票，等於可能會被收取雙重費用。

另一個熱門討論則是「VT到底適不適合小資族」。有網友認為，VT這類全球型ETF本質偏向穩健保本，更適合大資金與退休規劃，「沒錢的小資買VT根本浪費時間」，認為年輕人應該追求更高成長性的美股或AI概念股。但也有人反駁，全球分散本來就是降低風險的核心概念，小資族更需要避免單一市場波動，「不是只有暴漲才叫投資」。

此外，也有部分人對產品內容保持觀望。有人希望未來選股邏輯不要「亂加奇怪東西」，還有人開始提前研究指數內容與可能的保管費、年費結構。甚至已有網友爆料，該ETF可能追蹤「S&P TIP Global AllCap Index」，費用率可能落在0.5%至0.6%左右，但相關細節仍未正式公布。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。