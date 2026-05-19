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00403A掛牌首日現5%溢價！專家點「ETF人多是好事」：但盲目跟風等於現買現虧

聯合新聞網／ 張紫凌
00403A掛牌第一天成交量雖衝破400多萬張，收盤價來到10.80元，但實際當天淨值大約僅有10.23元至10.24元，溢價幅度超過5% 。圖／ 本報資料照片
00403A掛牌第一天成交量雖衝破400多萬張，收盤價來到10.80元，但實際當天淨值大約僅有10.23元至10.24元，溢價幅度超過5% 。圖／ 本報資料照片

越多擠破頭想買的ETF，真的越值得買嗎？本來只是滑手機看盤，看到00403A的討論度很高，還收到朋友傳訊息說：「你買了嗎？」「感覺明天會更難買欸！」「發行價好像都是最低價，要趁現在趕快買！」

變成大家原本只是想看看，結果越聽越緊張，手指就默默打開APP下單了。

甚至買完那一刻，心裡鬆了一口氣：「太好了，好險沒有錯過！」這大概是00403A掛牌至今以來，不少大大跟我分享的相似情境。

我認為「ETF越多人買越好」，跟股票不一樣，ETF是人多的地方越要去。但也因此其中有大大詢問，真的是這樣嗎？ETF人多的地方，就跟這次00403A一樣會溢價，買進不是就買貴、吃虧了嗎？哪裡會好？

這兩件事要分開來看：ETF規模越大，是好事；但短時間熱度太高，又是另一件事。

00403A第一天掛牌，成交量衝到四百多萬張，收盤價10.80元， 但當天淨值大約10.23～10.24元，溢價超過5%。

這代表那天買進，買到的不只是ETF裡面那籃資產，還多付了一段市場熱度。

而ETF有人買、規模變大，代表市場接受度高，流動性通常會比較好，費用可能還因規模變大而變便宜，ETF也更有機會穩定運作。

所以ETF並不是「很多人買」，就一定會溢價，重點是，市場是長期慢慢買推升規模，還是在「同一時間點」全部衝進去買，這差很多喔！

這就像一間餐廳很好吃，客人多是好事，代表它有吸引力，但如果熱門到大家排隊排瘋，原本一碗100元的麵，要你付20元的「快速通關券」，讓你可以搶先吃，那就要想一下：我是真的需要現在吃，還是我願意付出「先行」的成本，跟上這一股熱潮？

但，吃麵就算了，先吃還可以先發限動炫耀一波，只是ETF買到溢價確實就是買貴了，不論商品本身的好壞，買進價格買到明顯溢價，成本墊高，會直接影響我們的報酬率。

後來也有大大問說，那長期定期定額，要怎麼避免買到「溢價」呢？

如果是長期定期定額，是否真的買到溢價，我覺得反而就不用太焦慮，定期定額有時買貴一點，有時買便宜一點，單一時點的影響長期會被攤平，每一次買，占的整體比例不高，長期影響非常有限。

當然，真的要很在意買到溢價，如果是手動定期定額，還有個操作的空間，當買進遇到ETF的異常溢價，也可以晚幾天、看一下折溢價，選擇自己能接受的時間點買進。

不過，大家可以看到0050、0056，甚至是00878、00919，這些成立久且規模大的ETF，每天的折溢價都不會太大，越多人買ETF，代表它可能更成熟、更有流動性；但越多人同時搶，也可能讓價格推到不合理的程度。

我們要分辨的是，ETF的人潮是來自：「長期信任」還是「短期擁擠」，這兩件事看起來相似，但結果差很多喔！

◎感謝 張紫凌 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00403A主動統一升級50

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